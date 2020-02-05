Genç judocular Samsun'da kampa girdi - Son Dakika

Ümit ve Genç Erkek Judo Milli Takımları'nın yeni sezon hazırlık kampı Samsun'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen kampa, 70 sporcu katılıyor.

Milli Takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat hazırlık merkezinde birçok Avrupa ve dünya şampiyonunun yetiştiğini söyledi.

Yeni sezonun ilk kampına başladıklarını aktaran Zayimoğlu, "2019'da takım halinde Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olduk. 20 gün sürecek sezonun ilk kampına da başladık. 9 Şubat'ta kampımıza 20 Azerbaycanlı ve 2 Kazak sporcu daha katılacak." diye konuştu.

Sporculardan 17 yaşındaki Berat Bahadır, 7 yıl önce başladığı judoda Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali şampiyonluğu ve 3 Türkiye birinciliği elde ettiğini dile getirdi.

18 yaşındaki Musa Şimşek ise judo ile 7 yıl önce tanıştığını, 3 senedir de olimpiyat hazırlık merkezinde çalıştığını belirterek, 2 Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu ifade etti.