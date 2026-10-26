Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kişi, genç kızı böyle korkuttu

Genç kıza yöneltilen evlilik sözleri, tedirgin edici anların yaşanmasına neden oldu. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin, genç kıza art arda söylediği ifadeler, olayın görüntülerine yansıdı.

GENÇ KIZA ART ARDA EVLİLİK SÖZLERİ SÖYLEDİ

Bir genç kızın yaşadığı rahatsız edici anlar, kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kıza hitap eden bir kişinin evlilikle ilgili ifadeler kullanarak sözlü taciz ettiği duyuldu.

Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, genç kıza "İnşallah benim karım olursun." dedi. Ardından sözlerini sürdüren kişi, "İnşallah nikahlı karım olursun." ifadelerini kullandı. Genç kız, bu sözler karşısında yaşadığı korkuyu kayıt altına alırken "ödüm patladı." ifadelerini kullandı.