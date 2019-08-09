Genç piyanistlerden konser, Gülfam Göknar'dan imza günü

Daha sonra piyanist ve yazar Gülfam Göknar, "Müzik ve Çiçek" adlı kitabını okurları için imzalayacak.

Bodrum Klasik Müzik Derneğinin bir sosyal projesi olarak Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali bünyesinde düzenlenen Gümüşlük Festival Akademisi (GFA), kurulduğu yıldan bu yana yüzlerce yerli ve yabancı genç müzisyen için bir eğitim yuvası oldu. Bu yıl Sistem A.Ş ve Gruptrans'ın 'Kumda' tema sponsorluğuyla 5 dalda gerçekleşen ustalık sınıfları, bugünlerde piyano masterclassına sahne oluyor. 30 Temmuz'da başlayan ve 11 Ağustos akşamına kadar devam edecek olan piyano masterclassına katılan 12 genç yetenek Francesco Libetta, Konstanze Eickhorst ve Gülsin Onay'dan aldıkları bilgi ve tecrübelerini masterclassın son gününde, Toprak Ev'de sergileyecek.

İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarları ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden gelen, yaşları 12 ile 29 arasında değişen 12 yetenekli genç piyanistin Toprak Ev'de vereceği final konserinde J.S Bach, W.A. Mozart, F. Mendelssohn Bartholdy, A.A Saygun, F. Liszt ve F. Chopin gibi bestecilerin eserlerine yer verilecek.

Gülsin Onay; "Çok değerli bir genç nesil yetişiyor

Konserin gelirinin bir sonraki yılın GFA burs fonuna aktarılacağı bilgisini veren Festival Sanat Danışmanı Gülsin Onay, çok değerli bir genç neslin yetiştiğini ve aydınlık bir gelecek için bu gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi; "Her konserimizin sonunda misafirlerimize, derneğimizin ve festivalimizin üstlendiği değerli misyonu dile getiriyorum ve kendilerine genç müzisyenlerimizi desteklemeleri için ricada bulunuyorum. İzleyicilerimiz bu konuda çok duyarlı; destek veren herkese ve tabii eğitim gönüllüsü sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gülfam Göknar, "Kitap ve Çiçek" isimli kitabını imzalayacak

Konser kapsamında bir de imza günü düzenlenecek. Piyanist ve yazar Gülfam Göknar, bu yıl Okuyan Us Yayınlarından piyasaya çıkan "Müzik ve Çiçek" başlıklı kitabını, festival izleyicisi için imzalayacak. Gülfam Göknar, klasik müzik ve çiçekler arasında çok da fazla bilinmeyen ilişkiyi ele aldığı "Müzik ve Çiçek"te büyük bestecilerin eserlerine ilham kaynağı olmuş çiçeklerin taşıdığı anlam ve verdikleri mesajı okuyucuyla buluşturuyor.

Gülfam Göknar, 11 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek imza günü için tüm müzik ve doğa dostlarını Toprak Ev'e davet ediyor ve şu ifadelere yer veriyor; "Doğanın bağrında, cırcır böceklerinin ve dalga seslerinin eşlik edeceği notalar Toprak Ev'den Taşa, Toprağa ve Kuma karışacak. Müzik ve Doğanın kucaklaştığı buluşmanın ardından "Müzik ve Çiçek" kitabımı imzalayacağım ve dinleyicilerimize Toprak ananın bize sunmuş olduğu en güzel mücevherleri olan kır çiçekleri tohumlarını sunacağım. Atık kâğıtlardan üretilmiş ve içine doğanın mucizesi tohumların gizlenmiş olduğu, çevre dostu "tohum toplarının" sizlere rengârenk gülümsemesi dileklerimizle tüm müzik ve doğa dostlarımızı bu özel akşama bekleriz". Yazarın 2016 yılında aynı yayın evinden çıkmış "Müzik ve Yemek" adlı bir kitabı daha bulunuyor.

2019 GFA Masterclasslarında program

GFA, 13 – 18 Ağustos tarihleri arasında şeflik masterclassı öğrencilerini ağırlayacak. Bu sınıfın eğitmenliğini ise İsrailli şef Lior Shambadal üstlenecek. GFA'da 2019'un son ustalık sınıfı 20 – 25 Ağustos tarihleri arasında Fora Baltacıgil'in vereceği kontrbas masterclassı olacak.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.