Son Dakika Haberleri: Genç polis memuruna son tören
Son Dakika Güncel Haber

Genç polis memuruna son tören

1 saat önce

Bitlis'te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Genç polis memuruna son tören, System.String[]
Bitlis'te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

14 Haziran'da Bitlis'in Hizan ilçesinde iddiaya göre, ilçede görev yapan 32 yaşındaki Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nden olan polis memuru Uğur Demirci çay bahçesinde karnından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, acil olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile Van'a sevk edildi. Polis memuru Uğur Demirci, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Uğur Demirci için Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, belediye başkanları ve genç polis memurunun sevenleri katıldı. İkinde namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Uğur Demirci'nin cenazesi mahallede bulunan aile mezarlığına defin edildi. Cenazede polis memurunun yakınları fenalık geçirdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Zonguldak, Bitlis, Uğur Demirci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle! Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama Son Dakika! Motorine 29 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç polis memuruna son tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]