Genç Sanat Mekan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Genç Sanat Mekan Projesi Tanıtıldı

Genç Sanat Mekan Projesi Tanıtıldı
10.01.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı, genç sanatçılara destek için Genç Sanat Mekan'ı tanıttı. Başvurular başladı.

İSTANBUL'da Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak 570 gençlik merkezimizle, üniversitelerdeki 360 genç ofisimizle gençlerimizle etkileşim içindeyiz. Onların çalışmalarına, projelerine destek veriyoruz. Genç Sanat Mekan, gençlerimizin kendine değer kattığı, öz güven kazandığı, hayata en donanımlı şekilde hazırlandığı bir yuva olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek, görünürlüklerini artırmak ve gençlik merkezlerini kültür-sanatın aktif bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen sanat platformu 'Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına katıldı.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki programda konuşma yapan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Kültür ve sanatın kalbini buraya taşıyalım, gençlerimiz çalışmalarını burada sergilesin istedik. Genç Sanat Mekan dediğimiz platformu sizlerle buluşturuyoruz. Özellikle İstanbul'un merkezinde, ulaşımı kolay bir yerde. Gençlik merkezinde birçok faaliyette bulunuyoruz ama önemli olan içinizdeki sanatçıyı, sanat dolu yüreğinizi ortaya koymanız. Burası gençlerimizin kendine değer kattığı, öz güven kazandığı, hayata en donanımlı şekilde hazırlandığı bir yuva olacak" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak 570 gençlik merkezimizle, üniversitelerdeki 360 genç ofisimizle gençlerimizle sürekli etkileşim içindeyiz" diyen Bakan Bak, şunları söyledi:

"Onların çalışmalarına, projelerine destek veriyoruz. Burası genç sanatçıların eserlerini, çalışmalarını ücretsiz sergileyebilecekleri bir mekan. Sanata yaptıkları eserlerin tanıtılması için bir alan oluşturmak istedik. Gençlik merkezlerimizde resim atölyeleri, sanat atölyeleri var. Bu çalışmaları sergilemek de önemli. Sanatın farkedilmesi, izlenmesi gerekiyor. Bu nedenle burada kültür-sanat vizyonumuzun güçlü bir parçası sahne akademisini de burada hayata geçirdik. Gençlik merkezimizin üstlendiği bu öncü rol göğsümüzü kabartıyor. Bugün daha güçlü ve yeni bir platform ekliyoruz. Genç Sanat Mekan'ın ilk adımını birlikte atıyoruz. Genç Sanat Mekan Platformu gençlerimize hayırlı olsun. Profesyonel askı sistemleri, güvenlik altyapısı ve teknik donanımıyla eserlerinizi sergileyebileceğiniz bir sahne burası. Resim, heykel, geleneksel ve dijital sanatla ilgili hizmet verecek bu platformla gençlerimizin hayallerini destekleyeceğiz. Gençlerimizin tanıtımlarını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyoruz burada. Gençlerimizin emeğiyle bu cevheri keşfedip burada işleyeceğiz. Gençler nerede biz oradayız. Buraya gelin, burada çalışmalara katılın. Sizlere büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Sanatçılarla bir araya gelmek, hislerinizi paylaşmak önemli. Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizde ve ofislerimizde inanılmaz paylaşımlar yaptık. Bu tip mekanlar erişimi kolay mekanlar. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Gençlerin sürekli aktif olması gerektiğini vurgulayan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Bizim gençlerimizin kültür ve sanatta da dünya çapında işler yapmaları lazım. Bir ülkenin tanıtımı için bunlar çok kıymetli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sanat ve sporuyla güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Umarım güzel eserleriniz için bizleri de davet edersiniz. Sizleri seviyoruz. Sizlere katkı veren, hayatınıza dokunan insanları unutmayın. Anne ve babanızı çok sevin" diye konuştu.

GENÇ SANAT MEKAN BAŞVURULARI BAŞLADI

Genç Sanat Mekan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç sanatçıların üretimlerini desteklemek, görünürlüklerini artırmak ve gençlik merkezlerini kültür-sanatın aktif bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirildi.

Genç Sanat Mekan ile sanatçıların eserlerini profesyonel koşullarda sergileyebilecekleri erişilebilir bir alan sunulması hedefleniyor.

Genç Sanat Mekan kapsamında genç sanatçılara; sergi alanı tahsisi, küratöryel yönlendirme, tanıtım desteği, açılış organizasyonu ile sanat söyleşileri ve ağ kurma imkanları sunulacak.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Genç Sanat Mekan; resim, heykel, fotoğraf, baskı sanatları, dijital sanatlar, video art, karışık teknik ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerdeki sanatsal üretimlere açık olarak planlandı.

Programa; Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, üniversite öğrenci toplulukları ve 16–30 yaş aralığındaki genç sanatçılar bireysel veya ekip olarak başvurabilecek. Başvurular, 10 Ocak 2026 itibarıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi (genclikhizmetleri.gov.tr) üzerinden alınacak.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Sanat Mekan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:37:26. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Sanat Mekan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.