Genç yazarlardan Kültür-Sanat dergisi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini makamında kabul ederek, yayın hayatına merhaba diyen "Kaldırımlar" dergisiyle ilgili genç yazarlardan bilgi aldı.

Kültür, Edebiyat ve Düşünce alanında yazılan farklı türdeki yazılarla edebiyat dünyasına farklı bir soluk getirmesi beklenen derginin yazarlarının tamamı okul öğrencilerinden oluşurken üç ayda bir yayımlanacak olan ve bu ay ikinci sayısı yayımlanan dergide sosyal ve toplumsal olaylara dair konular öğrenci gözüyle ele alınıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet Aydoğdu, "Kaldırımlar" dergisi editörü Sude Koyuncu ve Elif Su Gün'ün katıldığı tanıtım ziyaretinde derginin içeriği ve hazırlık aşamaları hakkında Vali Işık'a bilgiler verdi.

Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin katkılarıyla yayınlanan "Kaldırımlar" isimli derginin kültürel faaliyetler çerçevesinde önemli bir adım olduğunu dile getiren Vali Işık, öğrencileri böyle anlamlı ve güzel bir çalışmanın içerisinde yer almalarından dolayı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.