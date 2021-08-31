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Gençler Dünya Oryantiring Yarışması nefes kesecek - Son Dakika

Gençler Dünya Oryantiring Yarışması nefes kesecek

31.08.2021 16:35
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4-10 Eylül 2021 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, 31 ülkeden 270 sporcunun katılımıyla yapılacak.

Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 31 Ülkeden 270 sporcunun katılımıyla yapılacak şampiyona İzmit Kent Meydanından start alacak.

GENÇLER DÜNYA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın lansmanı Maide Restaurantta yapıldı. Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası ile ilgili yapılan lansmana Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Etkinlik Direktörü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Gökhan Ünal, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım katıldı.

31 ÜLKEDEN 270 SPORCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek. 31 ülkeden 270 sporcu ve teknik ekiplerle birlikte toplamda 349 kişi katılım sağlayacağı organizasyon İzmit şehir merkezinden start alacak. 7 gün sürecek olan şampiyonanın ödül töreni ise 10 Eylül tarihinde Gebze'de yapılacak.

"ÖNEMLİ BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Kocaeli olarak, Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, "Pandemi nedeniyle 2020'de gerçekleştirilemeyen ve bu yıla ertelenen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gurur duyuyoruz. Sizleri Kocaeli'de en güzel şekilde ağırlayabilmek için arkadaşlarımız aylar öncesinden çalışmalarına başladı. Uluslararası Dünya Oryantiring Federasyonu yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda yarışmanın yapılacağı parkurlar, arenalar, başlama ve bitiş noktaları itinayla belirlendi. Ulaşım, harita basımı, zamanlama, etkinlik merkezi gibi daha birçok teknik detay, ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Şehrimizde düzenlenecek 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasına 31 ülkeden 270 sporcu katılım sağlayacak. Görüldüğü gibi geniş katılımlı ve çok kapsamlı bir şampiyonayı daha Kocaeli'de düzenliyoruz. Federasyon yetkililerimizin ve arkadaşlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla bu organizasyondan da alnımızın akıyla çıkacağımıza gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.

"KORTEJ VE AÇILIŞ TÖRENİ"

Şampiyonanın 4-10 Eylül tarihleri arasında İzmit ve Gebze'de belirlenen parkurlarda gerçekleşeceğini belirten Çakmak, "Sporcularımız, İzmit şehir merkezinde Sprint Yarışına, Gebze Mudarlı'da Orta Mesafe eleme ve final yarışına katılacak. Ardından Gebze Denizli'de Uzun Mesafe ve Bayrak Yarışı etapları yapılacak. 4 Eylül Cumartesi günü İzmit merkezdeki kent meydanımızda kortej ve açılış töreni yapacağız. Açılış törenimizde ilk önce sporcularımız, şehir merkezinde kendi ülkelerinin bayraklarını taşıdıkları bir kortej oluşturacak. Sporcuların İzmit Kent Meydanına girişiyle birlikte katılım sağlayan her ülkenin sporcusu takdim edilecek ve kendi ülke bayraklarını sahne kenarında yer alan alanlara yerleştirecek. Görsel bir şölene dönüşmesini planladığımız açılış töreninde yurt dışından gelen konuklarımıza Türk kültürünün tanıtılması amacıyla sahne gösterileri düzenlenecek" dedi.

"KOCAELİ HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"

Kocaeli'nin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, "Gençler dünya şampiyonası için müracaat ettiğimizde çok heyecanlanmıştık. 2020 yılında Türkiye'de yapılacağı belirlendiğinde sevincimiz daha da arttı. Ardından görüşmelerimiz başladı. Kurumların birlikteliği ve yerel yönetimin desteği burada çok güçlü. Artık bu organizasyonun son aşamasına geldik. Bugün itibariyle organizasyonumuz başladı. 7 ülke kamp için buraya geldi. 31 ülkeden 270 sporcu şampiyona için yarışacak. Kocaeli'nde ciddi bir çalışma süreci gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"GENÇLER DÖRT GÖZLE YARIŞI BEKLİYOR"

Gençlerin sabırsızlıkla yarışı beklediğini ifade eden Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, "Oryantiring zor bir spordur. Kocaeli bu spor için çok uygun bir şehir. Doğası bu spor için elverişli. Bu yarış gençler için çok önemli. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılamadığı için gençler sabırsız. Hepimiz dört gözle bu yarışı bekliyoruz. Tüm dünyanın gözü bu yarışlarda olacak. Ben organizasyonda emeği geçenlere ve desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza yarışlarda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

"KOCAELİ SPOR KENTİDİR"

Kocaeli'nin spor şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Ali Ada, "Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Bu yıl Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası şehrimizde gerçekleştirilecek. 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun Kocaeli'nde yapılıyor olması bizim için önemli. Kocaeli'nin sadece sanayi kenti değil, bir spor kenti olduğunun bir göstergesi olacak. Bu kapsamda etkinliğin şehrimizde gerçekleşmesini önemsiyoruz. Emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere tüm personeli tebrik ediyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum'' dedi.

ORYANTİRİNG

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren oryantiring, zamana karşı yapılan bir spor dalı. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, bu spor genellikle ormanlık arazide yapılıyor. Sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor.

Gençler Dünya Oryantiring Yarışması nefes kesecek

Kocaeli, Türkiye, Gebze, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gençler Dünya Oryantiring Yarışması nefes kesecek - Son Dakika


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