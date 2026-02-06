Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır

Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır
06.02.2026 16:16
Diyadin, Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlandıklarını ve güçlü bir mücadele sergileyeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, her maçı ayrı analiz ettiklerini, Fenerbahçe maçına da sahadan istediklerini almak için çıkacaklarını söyledi.

Diyadin ve kırmızı-siyahlı takım futbolcularından stoper Dimitris Goutas ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, özel bir eğitim kurumunda lise öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Diyadin, 9 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi tam takım halinde çalıştıklarını, sakat oyuncuları olmadığını belirterek, "İnşallah maça kadar da bir problem çıkmaz, zorlu bir maç oynayacağız. Çok istekli, hiç olmadığı kadar şampiyonluk adına iddialı bir Fenerbahçe ile oynayacağız. Muhakkak zorlu bir maç olacak, bütün oyuncularımızla beraber bu zorlu deplasmanda her şeyimizle sahada olacağız, sahadan istediğimizi almaya çalışacağız." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle ilgili bir soru üzerine ise Diyadin, "Fenerbahçe, Galatasaray onlarda bu transferler bitmiyor zaten takip bile etmede zorlanıyoruz. Onun için çok oralara takılmadan biz kendi oyun formatımızla kendi motivasyonumuzla her şeyimizle o maça hazır olacağız. Maç maç gideceğiz, özellikle belli bir puan altındaki takımlar için her aldığı puan çok önemlidir. Maç maç...Her maçtan neler alabiliriz, neler yapabiliriz diye bakıyoruz onun için bu maçtan da beklentimiz var, inşallah istediğimizi alarak döneriz." diye konuştu.

Goutas: "İyi bir skorla oradan ayrılacağız."

Başkent ekibinin tecrübeli stoperlerinden Dimitris Goutas da Fenerbahçe maçı gibi karşılaşmaların her zaman çok zorlu geçtiğini belirterek, "Deplasmanda oynayacağız, çok fazla koşmamız lazım, her top için bütün mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Günümüzde olduğumuzda neler yapabildiğimizi gösteren bir takımız, iyi bir maç olacağını ve iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Goutas, Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ilişkin de, "Tabii ki bir transfer hiç bir takım için her şeyi değiştirmez. Biz ortaya koyacağımız mücadeleyi kesinlikle değiştirmeyeceğiz. N'Golo Kante iyi bir oyuncu ama Fenerbahçe'de bir çok iyi oyuncu var, kendi mücadelemizi ortaya koyacağız, bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzda iyi bir takım da olduğumuz için iyi bir skorla oradan ayrılacağız, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mimaroğlu: "Gençlerbirliği armasını eski haline döndürmek istiyoruz."

Gençlerbirliği'nin Trendyol Süper Lig'de son oynadığı Gaziantep FK maçında 78. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Metehan Mimaroğlu ise, "Bizim için Fenerbahçe maçı tabii ki çok büyük önem taşıyor, oradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi en azından olduğumuz konumda tutacak. Çok önemli bir maç, takımca böyle maçları iyi oynadığımızı düşünüyorum, Beşiktaş, Trabzonspor keza Galatasaray maçı bizim için çok iyi geçmişti. İnşallah bu maç da öyle çok iyi geçer. İstanbul'a puan veya puanlar almak için gideceğiz." şeklinde konuştu.

Metehan Mimaroğlu, başkent ekibinin Trendyol Süper Lig'deki bu sezonki durumuna yönelik de, "Öncelikle hedefimiz kesinlikle bu ligde kalıcı olmak, biliyorsunuz 3-4 sene sonra ulaşılmış bir şampiyonluk ve hak edilmiş bir Süper Lig konumu şuan, bundan da aşağısını düşünmek istemiyorum. Burada sonuna kadar kalıcı olmaya çalışacağız, Gençlerbirliği armasını bu ligde eski haline döndürmek istiyoruz, bunun için de sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu sezon da bunu başaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

