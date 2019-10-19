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Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı

41 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup eden Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup eden Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bir sezon sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u farklı mağlup etti.

Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenerken, 3 gol atan Portekizli futbolcu Daniel Candeias, maçın yıldızı oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin diğer golleri Giovanni Sio (2) ve Bogdan Stancu'dan gelirken, Antalyaspor'da Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Antalyaspor'u farklı geçen Gençlerbirliği, böylece bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Gençlerbirliği, ilk 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Antalyaspor galibiyetiyle morallenen başkent temsilcisi, puanını 6'ya yükseltti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

İlk 3 maçını kaybetmişti

Gençlerbirliği, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.

Mustafa Kaplan yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e de 2-1 mağlup olmuştu.

Daha sonra Trabzonspor (2-2) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) ile berabere kalan Gençlerbirliği, 7 yıl sonra oynanan başkent derbisinde ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmişti.

Gençlerbirliği, 7. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak, milli araya 3 puanla 17. sırada girmişti.

Gençlerbirliği, Bogdan Stancu, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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