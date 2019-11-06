Gençlerbirliği-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.



Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11.haftasında 09 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 15.00'de oynanacak olan Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi Yasin Kol.. Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek olurken, AVAR Hakemi ise Sarper Barış Saka yapacak. - KAYSERİ