Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek
Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Gençlerbirliği-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

7 saat önce

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.

Gençlerbirliği-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek, System.String[]

Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11.haftasında 09 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 15.00'de oynanacak olan Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi Yasin Kol.. Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek olurken, AVAR Hakemi ise Sarper Barış Saka yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Ali Şansalan, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!
Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:01:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]