Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

15 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Haftayı Gaziantep FK galibiyetiyle kapatan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan üç kaleli gol oyunuyla noktalandı.

Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki 20. haftanın açılış maçı, 31 Ocak Cuma günü oynanacak.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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