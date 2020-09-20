Gençlerbirliği'nde gol sıkıntısı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde 2020-2021 sezonuna başlayan başkent ekibi, ilk 2 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik alırken, gol sevinci yaşayamadı.
Sezonun açılış maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 2. hafta mücadelesinde sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Geçen sezonun son iki haftasında da gol atamamıştı
Başkent temsilcisi, geçen sezonun son iki haftasında da topu filelere gönderememişti.
Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 34. hafta karşılaşmasında da Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmuştu.
Böylece, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'deki gol hasreti 4 maça çıktı.
Gol yükünü Stancu-Sio ikilisi çekmişti
Gençlerbirliği, 12. sırada tamamladığı geçen sezon 39 gol atmıştı. Gollerin 24'ünü Bogdan Stancu-Giovanni Sio ikilisi kaydetmişti.
Fileleri 14 kez havalandıran 33 yaşındaki Rumen golcü Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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