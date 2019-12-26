Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Ayite: "Hem bizim hem de Beşiktaş için zor bir maç olacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Ayite: 'Hem bizim hem de Beşiktaş için zor bir maç olacak' - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Ayite: "Hem bizim hem de Beşiktaş için zor bir maç olacak"

6 saat önce

Gençlerbirliği'nin Togolu milli futbolcusu Floyd Ayite, ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçın iki takım için de zorlu geçeceğini söyledi.

Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Ayite:

Gençlerbirliği'nin Togolu milli futbolcusu Floyd Ayite, ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçın iki takım için de zorlu geçeceğini söyledi.

Başkent ekibinin sezon başında İngiltere'nin Fulham takımından kadrosuna kattığı Floyd Ayite, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de forma giyen Ayite, Beşiktaş maçına ilişkin, " Türkiye'nin önemli ekiplerinden birine karşı oynayacağız. Geçen hafta kaybettiler. Onların da puana ihtiyacı var. Hem bizim hem de Beşiktaş için zor bir maç olacak. Ancak aynı zamanda keyifli bir maç bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alan Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun cezalı olduğu için bu maçta görev yapamayacak olmasıyla ilgili soruya Ayite, "Bizim için çok önemli bir skorer oyuncumuz. Ligde de önemli bir golcü. Stancu'nun yokluğunda takım arkadaşları olarak gereğini yapacağız." yanıtını verdi.

"Takımımın performansına katkı sağlamak istiyorum"

Ayite, geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları karşılaşmada son dakikada gole engel olamadıklarını ve sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ligde lider olan önemli bir ekibe karşı oynadık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı yeterince boşluk bulamadık. Bu da atak organizasyonları gerçekleştirmemizde sıkıntı yarattı. İkinci yarıda oyuna daha coşkulu başlayarak iç saha avantajını kullanmak istedik. Skoru lehimize çevirmiştik fakat son dakikada yediğimiz golle 2-2 berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor maçında oyuna sonradan giren ve takımının ikinci golünü atan Ayite, "Lige alışma sürecini tamamlıyorum. Burada hem futbola hem de ülkeye adaptasyonumu sürdürdüm. Bu maçta iyi oynadığımı ben de düşünüyorum. Daha fazla performans ortaya koymak için oynamam gerekiyor. İlerleyen haftalarda fırsat bulduğum sürece takımımın performansına katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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