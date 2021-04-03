Gençlerin favorisi TikTok modası - Son Dakika

Gençlerin favorisi TikTok modası

03.04.2021 07:30
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Sosyal medya platformlarının trendleri belirlemede büyük bir etkisi olduğu aşikar. Özellikle 2000'den sonra doğanlar bir video paylaşım mecrası olan TikTok'ta ortaya çıkan ve popülerleşen moda akımlarını yakından takip ediyor.

Sosyal medya platformlarının trendleri belirlemede büyük bir etkisi olduğu aşikar. Özellikle 2000'den sonra doğanlar bir video paylaşım mecrası olan TikTok'ta ortaya çıkan ve popülerleşen moda akımlarını yakından takip ediyor. Belki siz de kendi stilinize bu trendlerin öne çıkan parçalarından birkaçını eklersiniz...

Doğaya duyulan özlem

COTTAGECORE

2010'larda bir görsel paylaşım mecrası olan Tumblr'la hayatımıza giren bu stil, TikTok'la yeniden gündemde. Basitçe kırsal hayatın ve doğaya duyulan özlemin romantikleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Fırfırlar, hayvan ve bitki desenleri, çiçekler, örgülü saçlar ve doğal aksesuarlar vazgeçilmezi. Genel teması; pozitiflik ve neşe.

Pembe ve mavinin pastel tonları

SOFT GIRL

Romantik-feminen bir tarzı benimseyen 'soft girl'ü yansıtan kıyafetlerde pembe, mor, mavi ve sarının pastel tonları öne çıkıyor.

Bu renkler kalın tabanlı postal botlar, koyu göz makyajı ve siyah çantalarla bir araya getiriliyor. Allıkla pembeleştirilmiş yanaklar ve renkli saç tokalarıbu stilin tamamlayıcıları.

Hem sevimli hem gerçekdışı

KAWAII

Bu akımın doğduğu yer Japonya. Kelime de Japoncada 'sevimli' anlamına geliyor. Kawaii modası ilhamını animelerden alıyor. Sevimli ve gerçekdışı görünmek öncelikli. Pastel renkler, fırfırlar, mini etekler, kurdeleler ve dalgalı saçlar bu stilin olmazsa olmazı...

Yaratıcılığı kullanarak...

ARTSY

İlhamını sanattan ve sanatçı stillerinden alan bu akımda; iri çiçek desenleri, geometrik desenler, parizyen ressam bereleri, yüksek belli kumaş pantolonlar ve abartılı takılar öne çıkıyor. Bir araya getirilmesi zor, karışık desenleri birlikte kullanarak biraz yaratıcılık kullanmayı gerektiriyor.

Ekose etekler ve renkli saçlar

E-GIRL

Kaykay, K-Pop kültürü ve gotik stilin bir birleşimi. Mini ekose etekler, çizgili tişörtler ve renkli saçlar öne çıkıyor. 'Suicide Squad' filmindeki Harley Quinn'in tarzı bu akımın bir örneği. Bir oyuncak bebeği ya da çizgi film karakterini anımsatan stil, Billie Eilish gibi Z Kuşağı'nın sevilen müzisyenlerini de etkiliyor.

90'lardan bir gençlik filmi gibi...

SKATER GIRL

İlhamını kaykaycılardan ve sokak kültüründen alıyor. Mini etekler, yırtık pantolonlar, dizlere uzanan çoraplar, bol sweatshirt'ler; göbeği açıkta bırakan tişörtler, bez spor ayakkabılar ve şapkalarla tamamlanıyor. Bele bağlanan oduncu gömlekleri ve ters takılmış şapkalarla 90'ların gençlik filmlerini akıllara getiriyor.

'Instagram kızları' da seviyor

BADDIE

TikTok'a mesafeli olanların bile bildiği bir akım çünkü 'Instagram kızlarında' da sıklıkla görüyoruz. Ana teması seksapalite olsa da rahatlık da önemli. Pembe, yeşil, turuncu gibi canlı renkler ağırlıkta. Bisikletçi taytlarıyla bir araya gelen kısa tişörtler, balıkçı şapkaları, bel çantaları ve kaba spor ayakkabıları bu stilin önemli parçaları.

HER TARZA UYGUN

Trendyolmilla, 55.99 lira Karpuz kolları ve rengiyle 'kawaii'nin sevimli havasına uyuyor.

Gaios Design, 185 lira

Kurdele tokalar 'kawaii' stilinin olmazsa olmazlarından.

ADL, üst 249.95, alt 249.95 lira

Kalın tabanlı spor ayakkabı ve bel çantasıyla tamamlanıp 'baddie'ye uyarlanabilir.

Vans, 729 lira

İlhamını sokak kültüründen alan bu model 'skater girl' tarzının iyi bir tamamlayıcısı.

Koton, 119.99 lira

Bu ekose eteği postallarla tamamlayarak 'e-girl' stilini yakalayabilirsiniz.

United Colors Of Benetton, 229.99 lira

Yüksek belli bir pantolonla birleştirip 'artsy'ye dahil olabilirsiniz.

Oxxo, 179.95 lira

Çiçek desenlerinin ön planda olduğu bu etek 'artsy' stilini yansıtıyor.

Zara, 399.95 lira

Balon kolları, fırfırları ve çiçek işlemeleriyle 'cottagecore' havasını yansıtıyor.

Mavi, 229.99 lira

Yüksek belli ve yırtık detaylı bu pantolon 'skater girl'e gönderme yapıyor.

Twist, 199 lira

'Badie'nin en güzel aksesuarlarından biri de balıkçı şapkaları.

Gençlerin favorisi TikTok modası

Japonya, Tumblr, Bitki, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gençlerin favorisi TikTok modası - Son Dakika Magazin


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