GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI - Son Dakika
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GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

15.05.2022 20:57

ANTALYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Haftası, 'Gençlik Yürüyüşü'yle başladı.

ANTALYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ' Gençlik Haftası, 'Gençlik Yürüyüşü'yle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası'nın açılışı gerçekleşti. Konyaaltı Varyant başından başlayan 'Gençlik Yürüyüşü'ne Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, il ve ilçe gençlik spor merkezlerinde görev yapan sporcu, antrenör ve gönüllülerin yanı sıra JAK ve SAK Timi komando ekipleri katıldı. Antalya sokaklarında yürüyen gençler dev Türk bayrağı ve Atatürk portresinin yer aldığı bayrakla 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda', 'Her şey vatan için' sloganlarıyla sokakları inletti.

KIYASIYA MÜCADELE

Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşte Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhuriyet Meydanı'nda konumlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü stantlarını gezen İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Tuğg. Yavuz Özfidan körling, masa tenisi ve voleybol oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ndeki müzik ekibi canlı müzik performanslarıyla gençleri eğlendirdi.

GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

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Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik Haftası, Antalya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI - Son Dakika
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