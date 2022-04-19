Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

19.04.2022 00:02
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Topoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ardından Gençlik Merkezine geçen Topoğlu, bir araya geldiği gençlerle sohbet etti. Topoğlu, daha sonra yurtta kalan öğrencileri ziyaret ederek, onlarla iftar yaptı.

Topoğlu'na ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

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Emre Topoğlu, Hakkari, gençlik, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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