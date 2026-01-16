İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı arbedeye dönüştü.
Kavga sırasında alışveriş merkezindeki vatandaşlar tarafları ayırmak yerine merakla izledi. Kavga anlarını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüyü izleyenler "Gençlik nereye gidiyor?" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Yaşam › Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)