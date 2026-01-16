Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü - Son Dakika
Yaşam

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul\'un göbeğinde utandıran görüntü
16.01.2026 15:04
Maltepe'de bir AVM'nin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga tekme ve yumruklarla arbedeye dönerken, bazı vatandaşlar ayırmak yerine izlemekle yetindi; görüntüyü izleyenler ''Gençlik nereye gidiyor?'' yorumunu yaptı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı arbedeye dönüştü.

AYIRMAK YERİNE İZLEMEKLE YETİNDİLER

Kavga sırasında alışveriş merkezindeki vatandaşlar tarafları ayırmak yerine merakla izledi. Kavga anlarını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüyü izleyenler "Gençlik nereye gidiyor?" yorumunu yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    yazık gençlik bitti 7 0 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    Bir de bu gençlik 3-4 tane çocuk yapacak... 2 0 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    harbi çok kötü gençlik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
