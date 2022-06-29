Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere kent merkezine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Silifke ilçesine bağlı Akkum Gençlik Kampının açılışını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (3) - Son Dakika

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