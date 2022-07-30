Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik

30.07.2022 23:07
Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo-mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı) Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı) Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik - Son Dakika
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