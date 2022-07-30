Bakan Kasapoğlu'ndan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo-mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.