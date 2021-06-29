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Gençlik ve Spor Bakanlığından Aydın'a yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Aydın'a yatırım

29.06.2021 15:30
Gençlik ve Spor Bakanlığından Aydın'a yatırım, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

"Bugün günlerden Aydın." diyerek protokol törenindeki konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, " Ege'nin incisi Aydın için spor ve gençlik alanında yeni bir döneme geçiyoruz. Efeler diyarı hem spor hem de gençlikte çıtasını çok daha farklı noktalara taşıyacak. İnşallah sporda Aydın'ın şampiyonlarını dünyada ve olimpiyatlarda gururla izleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Türkiye'yi baştanbaşa saracak gençlik ve spor yatırımlarıyla şehirlerin gücüne güç katmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Bunun için ciddi bir saha çalışması ve ön hazırlık sürecimiz var. Anadolu'nun dört bir yanını karış karış geziyoruz. Şehirlerimizin, ilçelerimizin ihtiyaçlarını, milletimizin taleplerini yerinde tespit ediyoruz. Genciyle mutlu, sporda öncü şehirler için hep birlikte el ele vererek çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için Aydın'ı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İstişare toplantısında Aydın'ın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdik. Bugün şükürler olsun, aldığımız kararları yerine getirmek üzere bir aradayız. Bizim hizmet anlayışımızda göz boyamak yok. Biz iş birliğine, güç birliğine, gönül birliğine inanıyoruz. Birlikte aşkla, sevdayla bu memlekete hizmet etmeyi görev biliyoruz. Eser bırakmak, hizmet etmek, gönüller yapmak şiarıyla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bu hareket, Türkiye'de çözülmez denilen, nasır tutmuş pek çok sorunu çözdü. Aşılmaz denen nice engelleri aştı. 19 yıldır gençlere uzanan ilk el olduk, gençlere kulak verdik, gençlere güvendik."

Bakanlık tarafından Aydın'a son 19 yılda önemli yatırımların gerçekleştirildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Son 19 yılda yaşanan değişim, dönüşüm her ilimizde olduğu gibi Aydın'da da en güçlü şekilde devam ediyor. Aydın'da 38 olan gençlik spor tesislerimizin sayısını 71'e çıkardık. 1422 yatak kapasiteli 3 yurt sayımızı 14'e ve kapasitemizi 8 bin 778'e ulaştırdık. Aydın'da gençlik merkezimiz hiç yoktu, bugün iki tane var. İnşallah gençlik merkezimiz olmayan ilçemiz kalmayacak. Aydın'da 19 yıl önce 5 bin 236 olan lisanslı sporcularımızın sayısı bugün 110 bin 553'tür." şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında Aydın ve 17 ilçesine yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol basketbol voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eseri barındıran bir protokol imzalıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden azami ölçüde faydalanması çok önemli. Aydınlı gençlerimiz sporda, kültürde, sanatta kendini iyi yetiştirsinler istiyoruz."

"Var olanları güçlendireceğiz, eskileri yenileyeceğiz, eksikleri tamamlayacağız." diyen Kasapoğlu, "Bir ve beraberce… Bir yandan imar ederken bir yandan da gönüller yapacağız. Tesislerimiz 7 gün 24 saat halkın emrinde olacak. Bu tesislerimizi, el birliğiyle dolduracağız. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, bir hayat tarzı haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde taş üstüne taş koyduk, yolları aştık, dağları deldik, hep ileri gittik. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin bir adım gerisinde kalmasına tahammülümüz yok. Tesisleri, projeleri, eserleri çoğaltırken, sevgiyi, kardeşliği de büyüttük. Gençlerimizle omuz omuza iyiliği, adaleti, merhameti çoğalttık. Çok şükür milletle arasına duvar örenlerden değil, gönülden gönüle köprüler kuranlardan olduk. Biz böyle gördük, bu anlayışla çalışıyoruz. Hep eserlerimizle konuştuk, bundan sonra da eserlerimizle konuşacağız. Kimsenin gençlerimizin umutlarını çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin moral ve motivasyonunu yanlış bilgilerle, iftiralarla düşürmeye çalışanlara karşı biz üreterek, gençlerimizi destekleyerek var olmaya devam edeceğiz. Biz ne bu memleketi yolda bulduk ne de bu memleketin çocuklarını. Attığımız her adım bu ülkenin kıymetli evlatları için. Bir gencimizin dahi heba olmasına, kaybolmasına gönlümüz razı değil. Hayallerimizi, ideallerimizi hep birlikte büyüteceğiz."

Mehmet Kasapoğlu, Hüseyin Aksoy, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından Aydın'a yatırım - Son Dakika


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