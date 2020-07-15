Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit edilen Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Naci Ağaroğlu mezarı... - Son Dakika

Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit edilen Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Naci Ağaroğlu mezarı aşında anıldı

-Baba Ağaroğlu: " Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum"

ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, 4'üncü yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkan vekili İsmet Senekci, Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutan vekili Asteğmen Onur Alpaslan, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korkuteli Müftülüğüne bağlı İmamlar şehit mezarı başında Kuranı kerim okudu. Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı Dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, "Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz, ve devamlı olarak şunu söyleriz, mektebinde şahadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur. 15 Temmuzda, Tankların karşısında milletimiz, cephanesizi silahsız olduğu halde, takların karşısında mücadele etti. Biz inanıyoruz ki, istiklal marşında ifade edildiği gibi, yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun da babası ve böyle bir evlat yetişmemekten dolayı, böyle bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Şehit babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu, Yasin Naci Ağaroğlu'nun mezarına karanfil bıraktılar. Mezarlık programı sonrası Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun baba evini ziyaret etti. Vali Yazıcı, burada, Şehit babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu ile sohbet etti.