Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) İnişte Lastiği Patlayan Askeri Nakliye Uçağı Pistte Kaldı

Geniş Haber) İnişte Lastiği Patlayan Askeri Nakliye Uçağı Pistte Kaldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Enver ALAS- Tansu Edip GÖKBUDAK - İSTANBULTürk Hava Kuvvetleri'ne ait C-160 tipi askeri nakliye uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı.

Geniş Haber) İnişte Lastiği Patlayan Askeri Nakliye Uçağı Pistte Kaldı, System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS- Tansu Edip GÖKBUDAK - İSTANBUL

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-160 tipi askeri nakliye uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Pistte kalan uçak nedeniyle 05-23 pisti, 25 dakikalığına iniş ve kalkışlara kapatılırken, hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. 

Bandırma Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 18.22'de iniş yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait HVK-1225 sefer sayılı C-160 tipi nakliye uçağının 05-23 pistine teker koyduğu sırada lastiği patladı. Uçağın iniş yaptığı 05-23 pisti Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kapatıldı. 

HAVA TRAFİĞİ AKSADI

Ataköy-Florya yönündeki 05-23 pistinin kapalı olduğu anlarda, hava trafiği Sefaköy-Florya yönündeki 17-35 pistinden devam etti. Tek pistin kullanılması Atatürk Havalimanı hava trafiğinde aksamalara neden oldu. İniş için sıraya giren uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapacak uçaklar da kuyrukta bekledi. DHMİ'ye bağlı itfaiye ekipleri uçağın etrafında önlem aldıktan sonra uçak askeri aprona çekildi. Bu işlemler sırasında 05-23 pisti, 25 dakikalığına inişlere kapatıldı. İniş için bekleyen uçaklar, bu nedenle havada 40-45 dakika tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapacak uçaklar da sırada bekledi. Askeri uçağın çekilmesinin ardından hava trafiği normale döndü.

 

Görüntü Dökümü:

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İniş -kalkış yapan uçaklardan görüntü

Apronda bekleyen uçak görüntüsü

Uçaklardan detay görüntü

Terminal içerisindeki yolculardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:33 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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