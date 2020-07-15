Gercüş Belediye Başkanı Günaydın'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Gercüş Belediye Başkanı Günaydın'dan 15 Temmuz mesajı

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı


Günaydın mesajında, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamadığını, hiçbir zaman da başarılı olamayacağını bildirdi.

"15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullanan Günaydın, şehitlerin ve gazilerin, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını aktardı.

Günaydın mesajında şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz ki; şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz'da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatanı olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.


Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkarak, bu kahramanlık destanını genç nesillere daha iyi anlatarak daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Şehadetlerinin 4. yılında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Hasan Gündüz, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gercüş Belediye Başkanı Günaydın'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika

18:16 Ayasofya'da önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti 17:59 CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Ayasofya'da önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
18:16
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
17:59
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gercüş Belediye Başkanı Günaydın'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]