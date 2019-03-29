Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Konferans

Gercüş'te Konferans

28 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen konferansta Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Dursun, "Eğitim ve başarı" konulu konferans verdi.


Dursun, çocuğun kendisine, ailesine, çevresine ve bütün bir topluma yararlı olmasının, olumlu ve dengeli bir eğitim alması ile mümkün olacağını belirterek, eğitimde üç temel unsurun öğrenci, öğretmen ve ebeveyn olduğunu aktardı.

Bu üç bileşenin uyumlu, dengeli ve iletişim içinde, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getiren Dursun, öğretmenin eğitimin inşasında temel unsur olduğunu vurguladı.

Dursun, ailenin bu inşada yardımcı öge olduğunu aktararak, "Öğrencinin derse ilgisi, sorumluluğu ve motivasyonu başarıyı kaçınılmaz kılar. Çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterler sevgi, ilgi ve bilgidir." dedi.

Konferansa, Kütüphane Müdürü Kenan Öner, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zübeyir Çetin, Gercüş Eğitim-Bir Sen Başkanı Süleyman Avcı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:11 Kaynak: AA

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