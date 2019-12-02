Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Gercüş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:16 Kaynak: AA
Gercüş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yayladüzü köyü yakınlarında Ali Kahraman (52) yönetimindeki 34 YS 1406 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan Kahraman 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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