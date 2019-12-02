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Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Gercüş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gercüş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladüzü köyü yakınlarında Ali Kahraman (52) yönetimindeki 34 YS 1406 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan Kahraman 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Kahraman, Yayladüzü, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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