Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü - Son Dakika
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Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü

04.05.2022 19:07

Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolculuğuna geçti.

Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolculuğuna geçti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü.

Bodrum'a Ramazan Bayramı tatili için gelenler, geçen Cuma günü ilçenin giriş istikametinde yoğunluk oluşturmuştu. Tatillerini tamamlayan yerli turistler, dönüş yolculuğuna geçerken, bu kez çıkış yönünde yoğunluk oluşturdu.

Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde zaman zaman bölgesel araç yoğunluğu oluştu. Öte yandan Bodrum'da bayram döneminde yüzde 80-90'lara ulaşan doluluk oranlarının yüzde 60'lara düştüğü bildirildi.

Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü
Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü

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Ramazan Bayramı, Bodrum, Muğla, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Geri dönüşler başladı; otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara düştü - Son Dakika


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