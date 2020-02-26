Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor - Son Dakika

Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor

6 saat önce

Kütahya'daki tarihi Germiyan Konağı'nın, Kültür Evi'ne dönüştürüleceği bildirildi.

Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor, System.String[]

Kütahya'daki tarihi Germiyan Konağı'nın, Kültür Evi'ne dönüştürüleceği bildirildi.


DPÜ'de Tarih bölümünün Kütahya için önemine dikkat çeken Vali Toraman, "Germiyanoğulları Beyliği'ne merkez olmuş, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Kütahya, tarih açısından çok özel bir yere sahip. Kütahya'nın tarihinin daha görünür ve bilinir olması için çalışmalar yapıyoruz. Germiyan Konağı'nı yeni müzecilik anlayışıyla Germiyan Beyliği Kültür Evi şeklinde tanzim ediyoruz. Konağı en geç Ağustos ayına kadar tamamlayıp açmayı düşünüyoruz" dedi.


Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı yerler olan Dumlupınar ile Altıntaş'ta tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Toraman, "30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin yapıldığı Zafertepeçalköy'ü ve Dumlupınar'ı yıl boyu ziyaret edilebilir hale getirmek için altyapı hazırlıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklara ait atıl durumda olan binaları gençlerin ve öğrencilerin konaklayabileceği mekanlar haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Öte yandan Dumlupınar ilçe merkezinde Diorama Müzesi kurmak için çalışıyoruz. Müzede 30 Ağustos günü yaşananları canlandırmayı istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Germiyanoğulları, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da oto tamircide patlama: O anlar kamerada
Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]