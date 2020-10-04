Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor

Son dakika haber: Türkiye'nin birçok ilini ve 4 ülkeyi otostop çekerek gezen Rabia Saçıkara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesiyle dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Türkiye'nin birçok ilini ve 4 ülkeyi otostop çekerek gezen Rabia Saçıkara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesiyle dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden 2017'de mezun olan 25 yaşındaki Antalyalı Saçıkara, gezgin olmaya karar verdi.

2017'de tatil için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırt çantasıyla yola koyulan Saçıkara, farklı kültürleri, insan topluluklarını, yörelerin yaşam tarzlarını görmek ve içinde bulunmak için binlerce kilometre yolu gerisinde bıraktı.

Kendisini sürüklediği keşfetme duygusuyla Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra 4 ülkeyi gezen Saçıkara, Kovid-19 salgınının son bulmasıyla dünyanın dört bir yanını gezme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Rabia Saçıkara, AA muhabirine, "doğa saçlı kadın" olarak tanındığını söyledi.

Şu ana kadar yurt içi ve dışında 95 şehir gezdiğini ve bunun yanında birçok dağın zirvesine çıktığını ifade eden Saçıkara, "Amacım kadınların bir şeylerin başarabileceğini göstermek. Seyahatlerimi genellikle otostop çekerek yapıyorum. Bunun nedeni kadınların korkmadan bir şeyleri yapabileceğini göstermek. Aslında kadın olarak, her şeyi başarabilecek gücümüz var." dedi.

Saçıkara, kadınların kendi kendilerine engel olabildiğini ve zihinlerindeki engelleri kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

"4 yıldır bunu başarıyorum"

İnsanların birbirlerine güvenmesi gerektiğine dikkati çeken Saçıkara, şunları kaydetti:

"İnsanlardan korkmayı bırakmalıyız, birbirimize güvenmeyi öğrenmeliyiz. Ondan sonra hayallerimize giden kapılar açılacaktır çünkü insan insana bağlıdır, insan olmadan insan yaşayamaz. Birbirimize daha çok güvenip kötülemeyerek, hayatın olumlu ve pozitif yönlerini görerek yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarımda da daha çok kadınlara cesaret vermek için paylaşımda bulunuyorum. Eğer bir kişinin başardığını görürlerse o insanda da cesaret oluşup bir gün bunun yapabileceğini düşünüyorum çünkü ben de bu şekilde yola çıktım. Dünyayı tek başına otostopla gezen kadınları tanıdım ve 'neden olmasın' diye düşündüm. 4 yıldır da bunu başarıyorum."

Saçıkara, yolculuklarının çoğunu otostopla gerçekleştirdiğini, gezilerde güzel arkadaşlıklar edindiğini anlattı.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Saçıkara, "Dünyayı daha fazla deneyim yaşamak, etnik kültür görmek ve öğrenmek, hayatın içinde olmak için geziyorum. Kovid-19 salgınının bitmesini bekliyorum. Yurt dışı gezilerime devam etmek istiyorum. Kovid-19 salgınının ardından ilk baştaki hayalim Endonezya, Bosna Hersek, Hindistan'ı gezmek. Dünyanın neredeyse tamamını görmeden ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor
Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor
Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor
Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gezgin Rabia yarıda kalan hayalini Kovid-19'un bitmesiyle tamamlamak istiyor - Son Dakika

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