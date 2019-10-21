Gezi eylemleri sırasında ölen Mehmet Ayvalıtaş davasında 6 yıl sonra karar

GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye 'de TEM Otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüşe katılan Mehmet Ayvalıtaş 'a çarparak ölümüne neden oldukları gerekçesi ile yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın beraatlerine karar verildi. Son sözleri sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Karşı tarafın acısını paylaşıyorum. Üzgünüm" dedi. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da, "Bu basit bir trafik kazası değil. Gerçekten adaleti sağlayın. Bu gençtir, evde tutamazsın. Eşim gitti, oğlum gitti, biraderim gitti. Ben size sığınıyorum, son sözüm budur"

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Görkem Demirbaş katılırken, diğer sanık Cengiz Aktaş duruşmaya gelmedi. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müştekilerin Avukatı Sevgi Evren Köroğlu , savcı tarafından her iki sanığın beraatine karar verilmesi yönünde verilen esas hakkındaki mütalaanın gerekçesiz olduğunu savunarak, "Bu kaza 2 Haziran 2013 tarihinde yaşandı. Biz o tarihten beri 6.5 yıllık süreçte adalet arayışındayız. Bir celse daha geçerse 7. yıl olacak" dedi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Delillerin her iki sanığın kusurlu eylemleri ile kazaya sebebiyet verdiğini gösterdiğini savunan Avukat Köroğlu, bunun tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini istedi.

Söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, olayın üzerinden 6.5 yıl geçtiğini belirterek, "Hiçbirimizin bugünü bu şekilde yaşanmasını istemiyor. Askere gidecekti. 8. ayda askere gidecekti. Oğlum askerden gelecekti, yuvasını kuracaktı. Ben Türküm. Vatanım için ölürüm" dedi.

Oğlunun o gün orada olan yürüyüşe gittiğini söyleyen Ali Ayvalıtaş, "Orada bir yürüyüş vardı. Halka destek vermek için. Bende insanım. Biz bu vatanın evladı değil miyiz. Çocuğum öldürüldü, eşim öldü. Sizin Allah'ınıza sığınıyorum, vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

'OĞLUM GİTTİ, EŞİM GİTTİ, BİRADERİM GİTTİ, BEN SİZE SIĞINIYORUM. SON SÖZÜM BUDUR'

Ali Ayvalıtaş, "Memleketimi seviyorum. İstediğim oğlum orada rahat olsun, eşim orda rahat olsun. Size yalvarıyorum, sizlerin de evladı var. Aynı acıyı çekiyorum. Bu basit bir trafik kazası değil. Gerçekten adaleti sağlayın. Bu gençtir, evde tutamazsın. Eşim gitti, oğlum gitti, biraderim gitti. Ben size sığınıyorum, son sözüm budur" dedi.

Avukat Yalçın Tura , başından beri bu olayın bir trafik kazası olduğunu söylediklerini belirterek, "Burada bir kusur varsa İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı 'nda var. Haber veriliyor, böyle bir olay var, insanlar yola çıkıyor, önlem alın diye. Önlem yok. Eğer burada önlem alınsaydı bu insanlar burada karşı karşıya gelmeyeceklerdi" dedi.

Müşteki Ali Ayvalıtaş'ın Avukatı Ömer Kavilli de bu davanın Gezi Davası'nın bir parçası olduğunu söyleyerek, "Bu dava siyasetin hukuka bakış açısıdır" diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya son savunma yapan sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın Avukatı Yalçın Tura, "Burada bir kastın olduğu, frene basmayarak, gaza basarak kasten hareket edildiği iddia edildi. Müvekkilim böyle bir kasıtla hareket etmesi için bu görüşün karşısında, faşist görüşte olması gerekir. Müvekkilim Taksim olaylarına karşı değil" dedi.

Kazanın havanın kararmak üzere olduğu bir saatte meydana geldiğini söyleyen Avukat Tura, "Yol otoyoldur. Dikenli tellerle kapatılmış otoyoldur. Kaza anında duran araçlar olduğu halde kazaya karışan araçlar durmamış. Bu iddia doğru değil" dedi. Avukat Tura, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

SANIK: ÜZGÜNÜM

Son sözleri sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Karşı tarafın acısını paylaşıyorum. Üzgünüm" dedi.

Karar için bir ara veren mahkeme, aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın, kazanın oluşumunda kusurlarının bulunmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye'de Gezi Parkı eylemlerine destek veren ve Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın da bulunduğu bir gurubun yolu trafiğe kapattığı, şüpheli Görkem Demirbaş ile şüpheli taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştıkları, Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Demirbaş ve Aktaş için, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- İstanbul