Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

6 saat önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor, System.String[]

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmayı İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Almanya'nın İstanbul Başkonsolos Vekili, Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcileri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı CHP ve HDP milletvekilleri de takip ediyor.

Yoklamanın ardından başlayan duruşmada, tanıklar dinleniliyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonu sağladıkları belirtilerek, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bazı sanıkların da "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degˆis¸tirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle agˆırlas¸mıs¸ yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yagˆma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Osman Kavala, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı
MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu Mina'nın oğlundan sevindiren haber Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
17:26 Ankara pazarda kaba üsluba 'tezgah kapama' cezası - Son Dakika
17:26 Burdur kıbrıs gazilerine madalya ve berat - Son Dakika
17:26 Dubai Emiri'nin ilk eşi, kızıyla hiç görüştürülmediğinden yakındı - Son Dakika
17:26 Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti - Son Dakika
17:21 Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Son Dakika
17:10 Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:29:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]