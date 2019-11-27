Son Dakika Haberleri: Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi
Son Dakika Güncel Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi - Son Dakika

Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi

6 saat önce

Ankara'yı dolaşan Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi.

Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi, System.String[]

Ankara'yı dolaşan Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi.

Okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane'nin, Yenimahalle'deki ilk durağı Batıkent Meydanı oldu.

Bünyesinde 3 bin 500'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yenimahalle'de gezici kütüphaneye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen İlçe Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kitaplar insanların yolunu aydınlatır. Gelişen teknoloji ile çocuklar, yetişkinler başını bilgisayardan, televizyondan zor kaldırıyor. Son dönemlerde çocuklarımız ne yazık ki, kitap okumak yerine bilgisayar başında oyun oynayarak vakit geçiriyor ve kitapların o koku ve dokusundan mahrum yetişiyorlar. İşte burada kitabın önemi daha iyi anlaşılıyor. Bizler yerel yöneticiler olarak insanların, özellikle yeni neslin bu tarz projelerle kitaba duyarlılığını artırmalıyız." dedi.

Vatandaşlar, 19 farklı noktada 10 Aralık'a kadar devam edecek olan Gezici Kütüphane ve Ebru Sanatı etkinliği hakkında yer, saat ve tarih bilgilerine Yenimahalle Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün 0312 526 65 24 numaralı telefonundan ulaşabilecek.

Batıkent Meydanı, Yenimahalle, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]