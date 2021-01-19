- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

19.01.2021 21:29

- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi'nde bulunan bir gıda toptancısına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi'nde bulunan bir gıda toptancısına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangının bulunduğu depoda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi'nde bulunan ve hırdavat malzemeleri üzerine market toptancısı olan bir depoda çıktı. Depo içerisinde kimsenin olmadığı bir anda çıkan yangın, kısa sürede her tarafı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

25 araç ve 65 personelle müdahale edildi

Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise depoyu saran yangına müdahale etti. Yaklaşık 25 araç ve 65 itfaiye personeli ile yapılan müdahale ve iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
- Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep, İtfaiye, Market, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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