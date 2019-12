GİMDES'in eğitim çalışmaları sürüyor

Eğitim çalışmalarına hız veren GİMDES, farklı illerde paneller düzenliyor.



2020 yılını eğitim yılı ilan eden Gıda İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Minval Gençlik Kulübünün organizesi ve 'Ne Yediğimizi Biliyormuyuz?' üst başlığıyla 17 Aralık tarihinde KOÜ Teknoloji Fakültesi'nde bir panel gerçekleştirildi.



Oturum başkanlığını Kocaeli Müftülüğü Uzman Vaizi Servet Yalçın'ın yaptığı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Ekşi'nin 'Helal ve Temiz Gıdanın Kriterleri/Doğru Beslemenin Önemi' konulu sunumu, Sağlık ve Medeniyet Derneği GenelBaşkanı Dr. Ahmet Yiğitalp'in 'Sağlığın Korunmasında Beslenmenin Rolü' konulu sunumu ve GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Temsilcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Sezer'in 'Helal ve Tayyib Sertifikalama ve GİMDES Sertifikasyon Süreci' konulu sunumuyla katıldığı panele üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.



Panel, Minval Gençlik Kulübü Başkanı Enes Ahmet Akpınar'ın açılış konuşması ile başladı ve katılımcıların sunumları ile devam eden program, üniversite öğrencilerinin soruları cevaplandırılarak sona erdi.



"Müslüman'ın bir vazifesi: Hayırlı ilim öğrenmek"



Dernekten yapılan açıklamaya göre; GİMDES Hanımlar Kurulu Seminerleri tüm Türkiye'de ve Avrupa'da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te TUGVA Türkiye Gençlik Vakfi Eyüp merkez binasında kadınlara yönelik 'Helal ve Sağlıklı Yaşam Semineri' düzenlendi. Seminer Gıda Mühendisi Büşra Kayral Dağdaş Hanımefendi'nin anlatımıyla gerçekleştirildi. 'Helal ve Sağlıklı Yaşam' başlığı altında Helal ve Tayyib Beslenme, GİMDES ve Helal Sertifikalandırma Çalışmaları, Haram ve Şüpheli Gıda Katkıları, Helal ve Tayyib Beslenme İlminin Önemi, Bu İlmin Edinilmesi ve Hayata Geçirilmesi alt başlıklarına değinildi.



Açıklamada görüşleri bulunan GİMDES'in Teknik Bilim Kurulu Üyesi Suat Sezer, "Her Müslüman hayırlı ilim öğrenmekle mesuldür. Zira asrımız ilme erişimin çok kolay olduğu ve eğitim imkanlarının sınırsız düzeye eriştiği bir asırdır. Helal ve Tayyib beslenmek de Yüce Rabbimiz 'in emridir (Bakara s.,168). Ayrıca kişi edindiği ilmi yakınlarıyla paylaşmakla da yükümlüdür. Bu vazife 'Tebliğ' olarak nitelendirilir ve Efendimiz (s.a.v)'den bize miras kalmıştır. Öyleyse her Müslüman edindiği hayırlı ilmi hem hayatına tatbik etmeli hem de mümkün olduğunca paylaşmalıdır. GİMDES bu vazifeyi gerçekleştirmek maksatlı eğitim programlarına ve seminerlerine devam etmektedir. Toplumun bireyleri olarak seminerlere katılım sağlamalı ve çevremizi de davet ederek haberdar etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.



"Kalite Kontrol Sistemleri ve Helal Gıda Sertifikası" konulu konferans"



Çorlu'da İlim Yayma Cemiyeti Şaban Gürdoğan Yükseköğrenim Erkek öğrenci yurdunda düzenlenen "Kalite Kontrol Sistemleri ve Helal Gıda sertifikası" adlı Konferansta konuşmacı olarak GİMDES başdenetçisi Kimyager Abdülhamit Aksel katıldı.



Kalite sistemleri ile Helal sertifikalama sistemi arasındaki farklar ve Helal sertifikalama sisteminin tüm kalite sistemlerinden üstünlüğü, Helal sertifikalama sisteminde ürünlerin sadece helalliğine bakılmadığı bunun yanında Tayyib bir üretimin de olması gerektiği Ayet ve Hadis-i şerifler delil gösterilerek anlatıldı. Allah (cc) Kur'an-ı kerimin bir çok yerinde tayyib gıdalar yiyiniz diye emretmiştir. Bir ürünün Tayyib olabilmesi için, temiz ve hijyenik şartlarda üretilmesi gerekmektedir. Bunun yanında içerisinde sağlık açısından zararlı maddeler ve mikroorganızmalar içermemesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan ticaretin de temiz olması gerekmektedir. Bunun için Peygamber efendimiz'in (sav) "Bizi aldatan bizden değildir." hadisi şerifi gereğince tağşişli bir üretime asla onay verilemeyeceği bildirildi.



Gıdalarda kullanılan mono-digliserit, MSG, jelatin, sistein, Nitritler, aspartam gibi hayvansal ve sağlık açısından problemli girdiler, Kozmetiklerdeki hayvansal ve sağlık açısından problemli girdiler (keçi dışkısından alınan argan tohumlarından yapılan argan yağı, plasenta, karmin boyası, domuz kolajeni, SLS, Parabenler, triklosan gibi) ve tıp sektöründe kullanılan hayvansal aparatlar (Kapsül ilaçlardaki domuz jelatini, damar yolu açmada kullanılan heparin, hayvan kaynaklı damar greftleri,domuz kaynaklı aşılar, hayvan kaynaklı kalp kapakları gibi.) ve tüm bu sektörlerde kullanılan domuzdan elde edilen girdiler ayrı ayrı ele alınarak durumun vahameti ortaya konularak ülkemizde Helal sertifikalamanın haricindeki belgelendirme kurumlarının bu tarz detaylara, bir takım sebep ve standartlardan ötürü inemediği dinleyicilere detaylı olarak anlatıldı.



Aralık ayı yönetim kurulu toplantısını dernek merkezinde gerçekleşti



Genel olarak her ayın 2. Cumartesi günü gerçekleştirilen GİMDES Yönetim Kurulu Toplantısı bu ay 14.12.2019 tarihinde GİMDES Yönetim Kurulu Dr. H.K Büyüközer'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Başkan Yardımcıları Hakkı Aygün, Hamit Akçay ve Yusuf Duru, Sayman Nuh Saral, Genel Sekreter A. Hayreddin İşbilir, Yönetim kurulu üyeleri Orhan Savaş ve Tahsin Azaklı, Denetleme kurulu üyesi Ersan Ergür ve Mustafa Coşkun, Yönetim kurulu yedek üyeleri Bilal Toy, Abdülhamit Aksel, Murat Büyüközer ve Musa Egemen Namlı ayrıca GİMDES personeli katılım sağladı.



2020 yılı uluslararası helal ve Tayyib ürünler konferasının hakemli ve üniversite işbirliğiyle akademik unvanda yapılması için ön çalışmalar başlatıldı. Bunun için başkan yardımcısı Hamit Akçay ve Mustafa Coşkun ve Ersan Ergür görevlendirildi. Uluslararası Dünya Helal Birliği kuruluşu çalışmalarının neticelenmesi ve WHC'nin merkezinin resmi olarak Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması için gerekli bildirimler yapıldı.



Darulhelal Medresesi projesinin geliştirilmesi için benzer çalışmalar yapan STK'larla işbirliği hususunda Hamit Akçay ve Ersan Ergür görevlendirildi. - İSTANBUL