Giovanni Guidetti'nin en sevdiği Türkçe kelime: "Hocam" - Son Dakika

Giovanni Guidetti'nin en sevdiği Türkçe kelime: "Hocam"

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, en sevdiği Türkçe kelimenin "Hocam" olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, en sevdiği Türkçe kelimenin "Hocam" olduğunu söyledi.

İtalyan başantrenör, VakıfBank Spor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan "This&That" serisinin ilk konuğu oldu.

Sarı-siyahlı takımı 2008'den beri çalıştıran tecrübeli teknik adam, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Hocam"ın en sevdiği Türkçe kelime olduğunu aktaran Guidetti, "Hocam hocam hocam… Bazen ismimi bile unuttum çünkü bana herkes 'Hocam' diyor. Şu anda bu benim Türk adım gibi. İnsanların yüzde 90'ı bana 'Hocam' diyor. Ekibim bile bana 'Hocam' diyor. Bu yüzden onlarla dalga geçiyorum. Ben de sana 'Antrenör, İstatistikçi' derim diyorum ama güzel bir kelime olduğu için 'Hocam' denmesini seviyorum." diye konuştu.

Guidetti, favori İtalyanca kelimesinin ise "Passione" (Tutku) olduğunu belirterek, "Aslında bu kelimenin eskiden dini bir anlamı vardı. Hristiyanlar için İsa'nın zor zamanları anlamındaydı. İsa'nın 'Tutku'su olumlu bir şey değildi. Tarihi resimlere baktığınızda çok fazla kan vardır. Bu her şey demek. Bir yandan tutku acı demek, diğer yandan da aşk demek. Yani yaptığın her şeyde yapabileceğinin en iyisini her zaman yapmak anlamına geliyor. Tutku, yaptığın her şeyde çok önemlidir. Ağlamanın içerisinde tutku olabilir, gülmenin içerisinde tutku olabilir ama tutku her zaman olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"VakıfBank'ta kendimi hissediyorum"

Giovanni Guidetti, VakıfBank için hissettiklerini dile getirdi.

Birçok önemli başarı aldığı sarı-siyahlıları üç kelime ile anlatan Guidetti, "Birincisi, 'Ben, benim, bana ait.' Tarif edilecek doğru kelime olmadığını biliyorum ama VakıfBank'ta kendimi hissediyorum. Birisi VakıfBank hakkında kötü konuşursa, ben ve ailem hakkında kötü konuşan biri olarak onu kabul ediyorum. İkincisi aile. Üçüncüsü ise yolculuk. Çünkü VakıfBank benim için harika bir yolculuğun başlangıcı ve devamı." değerlendirmesinde bulundu.

Messi mi, Ronaldo mu?

Guidetti, dünyaca kıyaslanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo arasında tercihini Ronaldo'dan yana kullandı.

Ronaldo'nun çok çalışkan bir sporcu olduğunu bildiğini aktaran İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:

"Ronaldo bildiğim kadarıyla inanılmaz çalışkan ve inanılmaz bir profesyonel. Messi'yi bilemem ama Juventus'ta çalışan bir fizyoterapist arkadaşım var ve 'Hayatımda Ronaldo'dan daha fazla çalışan başka bir oyuncu görmedim.' diyor. Arkadaşım 10 yıldır Juventus'ta çalışıyor ve birçok oyuncu gördü. Ronaldo'nun daha önce gördüğü çok çalışkan oyuncularıyla kıyaslanamayacağını söylüyor."

Guidetti'ye kariyeri ve özel hayatıyla ilgili sorulan sorular ve tecrübeli başantrenörün verdiği yanıtlar şöyle:

En mutlu olduğun maç hangisi?

"Treviso'daki Şampiyonlar Ligi Finali (Conegliano'ya karşı) diyebilirim. Çünkü ligdeki kötü bir play-off yenilgisinden sonra inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Takımın bir haftada toparlanması inanılmazdı. Sanırım bu beni en mutlu eden maçtı. Tabii Bükreş'teki yarı finalde (Conegliano) de çok mutlu olmuştum. Ama karşılaştırmak çok zor. Çok şükür hatırlamak için çok fazla güzel maçımız var."

Hiç unutamadığın maç?

"Eczacıbaşı'nı deplasmanda 2-0, skorda 20-10 gerideyken yendiğimiz maçı unutamıyorum. Çünkü maçta 2-0 ve skorda 20-10'dan dönmek imkansızdır. Yüz defa değil bin defa oynansa sadece VakıfBank-Eczacıbaşı maçı değil; mesela okul takımına karşı oynasanız bile o durumdayken kazanamazsınız. Bu asla unutamayacağım bir maç."

VakıfBank'ta başantrenörlük döneminde karşılaştığın en iyi atmosfer hangisiydi?

"VakıfBank'la bu sezon (2019-2020 sezonu) Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız son 2-3 maç benzersizdi. Etkinlik, Müzik, DJ ve taraftarlarımız… Salonumuzu daha önce yaşadıklarımızdan çok farklı kıldı. Elbette salona Ankara'daki gibi 12, 14, 15 bin seyirci giremiyor ama çok etkileyici bir atmosfer vardı."

En iyi hangi yemeği pişiriyorsun?

"Pizza ama bana 'Ne pişiriyorsun?' diye sorsan ona da 'Pizza' derim. Risotto da yapabiliyorum ama pizzam risottomu 10-0 yener."

En sevdiğin film ve TV programı?

"Favori bir TV programım yok. Ama film için Miracle'ı (Efsane) seviyorum. Walt Disney'in çok güzel bir filmi. ABD Hokey Takımı'nın olimpiyatlarda Rusya'yı yenerek altın madalyayı kazanma hikayesini anlatıyor. Takımın hikayesi çok güzeldi. Al Pacino'nun oynadığı Any Given Sunday'ı da seviyorum. Birçok kez izledim. Ama bunların dışında son zamanlarda beni etkileyen bir film izlemedim."

Superman mi Joker mi?

"Superman."

Batman mi Joker mi?

"Batman tabii ki de… Niye Joker'i seçeyim?"

Çay mı kahve mi?

"Kahve ama ikisini de içerim."

Espresso mu Türk kahvesi mi?

"Espresso."

Simit mi kruvasan mı?

"Kruvasan"

Djokovic mi Federer mi?

"Federer."

Hayatının en uzun tatili?

"Şu an yaşadığım… Tatil eğer spor salonuna gitmemekse en uzunu şu an yaşadığım."

Şampiyon olmak için gerekli olan üç şey?

"Çalışabileceğinden fazla çalış, her gün bir öncekinden daha iyi ol, daha iyi oyuncu ve daha iyi takım olmak için her yenilgiden ders çıkar."

Tek kelimeyle Giovanni?

"Giovanni işte Giovanni… Giovanni'yi en iyi kendimin yansıttığını düşünüyorum."

Giovanni Guidetti'nin en sevdiği Türkçe kelime: Hocam

Cristiano Ronaldo, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:58 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giovanni Guidetti'nin en sevdiği Türkçe kelime: 'Hocam' - Son Dakika

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