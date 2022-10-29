Giresun'da kocasını yengesiyle arabada basan kadın, öfkeden deliye döndü! Küfürler edip, yengesine saldırdı - Son Dakika
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Giresun'da kocasını yengesiyle arabada basan kadın, öfkeden deliye döndü! Küfürler edip, yengesine saldırdı

29.10.2022 11:46

Giresun'da aldatıldığından şüphelenen bir kadın, kendisine gelen isimsiz telefondan sonra peşine düştüğü kocasını ve yengesini arabanın içinde bastı. Aldatıldığını gören kadın öfkeden deliye dönerken, kocasına küfürler savurup, yengesine saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Giresun'da yaşayan genç bir kadın, hastanede olduğu sırada kendisini arayan tanımadığı birinin, kocası ile yengesinin ilişki yaşadığını öne sürdü. Telefonun diğer ucundaki kişi, kadına yasak aşk yaşayan ikilinin arabada olduğunu söyledi.

"ALLAH ÖNÜME ÇIKARTTI RESMEN"

Öfkeden deliye dönen kadın hemen hastaneden çıkarak kocasının ve yengesinin içinde bulunduğu aracın peşine düştü. Aracı takip eden kadın sonra önlerine geçip kocasını ve yengesinin durdurdu. Show TV haberde yayınlanan habere göre aracı durdurmayı başaran kadın kocasına ve yengesine "Allah önüme çıkarttı resmen. Nereye gidiyordunuz? Hani sen bu kadından nefret ediyordun? Gezdiriyor musun? Ben hastanedeyken… Nereye gidiyorsunuz? Hani kocamdan nefret ediyordun? Oğlum sana bu adam iftira attı ya, nasıl geziyorsun bununla?" diyerek isyan etti.

Yer: Giresun! Aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasıyla yengesini arabada bastı

KÜFÜRLER SAVURUP KENDİNDEN GEÇTİ

Tartışma sırasında taraflar arasında arbede çıktı. Kocasının yakasına yapışan kadın, "3 tane çocuğunu atıp, defalarca sana yalvarıyordum. Benim bu halimle bana onu söyle. Benim bu hasta halimle sen…" diyerek kocasına küfürler savurdu. Kocasının kendisini arabaya bindirmeye çalışması üzerine de "Nereye bindiriyorsun beni? Nereye bindiriyorsun? Nereye götürüyorsun bu kadını, seni mahvedeceğim. Sizi öyle dava edeceğim" dedi.

BOŞANMA DAVASI AÇACAKLAR

Karısını aldatan adam ise o anlarda eşini sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Talihsiz kadının ve kardeşinin, yaşananlar sonrasında eşlerine boşanma davası açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da kocasını yengesiyle arabada basan kadın, öfkeden deliye döndü! Küfürler edip, yengesine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da kocasını yengesiyle arabada basan kadın, öfkeden deliye döndü! Küfürler edip, yengesine saldırdı - Son Dakika
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