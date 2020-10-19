Giresun'da "Muhtarlar Günü" etkinlikleri - Son Dakika

Giresun Görele ilçesinde kadın jandarma personeli, Boğalı Köyü Muhtarı Ayşe Ok'u "Muhtarlar Günü" dolayısıyla ziyaret etti.

Görele İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Elif Tuna ve Esra Şeyma Karga, çiçek verdikleri muhtar Ok ile süre sohbet etti.

Ayşe Ok, hatırlanmanın güzel olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı kadın astsubaylara teşekkür etti.

Eynesil ilçesinde de "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen törende, muhtarlar adına konuşan Köseli Mahallesi Muhtarı Fahrettin Öztürk, muhtarların öncelikli görevinin, bulunduğu yörenin yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

Muhtarlığın demokrasinin en güzel örneği olduğunu dile getiren Öztürk, "Demokrasi ve sosyal devlet olgusu, en küçük idari yapı olan mahallelerden başlamaktadır. Bizler görevimizin bilincinde olarak, mahalle ve köylerimizde kamu ile vatandaş arasında köprü olmaya devam edeceğiz." dedi.