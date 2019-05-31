Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist tutuklandı
56 dakika önce
Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan "Kawa" kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist tutuklandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:03 Kaynak: AA
'un Espiye
ilçesinde teslim olan "Kawa" kod adlı İran
uyruklu PKK
'lı terörist tutuklandı.
İlçe kırsalında 19 Mayıs
'ta teslim olan PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Espiye Adliyesine sevk edildi.
Düdükkanlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine konuldu.
İtirafçı olan ve örgütün Karadeniz
açılım grubu ile faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Düdükkanlu'nun, Giresun, Trabzon
ile Gümüşhane
'deki yer gösterimleri sayesinde de PKK'ya ait birçok sığınak ile depo ortaya çıkarılmıştı.
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