Giresun ve Ordulular Bağcılar'da buluştu

Bağcılar Belediyesi
tarafından organize edilen "7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında Giresun
ve Ordulular bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor. Dün akşam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin dünkü konukları Karadeniz
'in iki önemli şehri Ordu ve Giresun oldu.
Bağcılar Giresunlular Derneği ve Ordu Dernekleri Federasyonu (ORDEF) işbirliği ile gerçekleştirilen programa her yaştan, her kesimden Ordulu ve Giresunlu vatandaş katıldı. Alanı dolduran davetliler hem İstanbul
'da yaşayan hem de Anadolu'dan gelen hemşehrileriyle sohbetler ederek memleket hasretini de giderdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Giresunlu AK Parti
İstanbul Milletvekili Hasan Turan
, 23 Haziran tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerine ilişkin bir konuşma yaptı. Seçime az bir süre kaldığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:
"Geriye kalan günleri ganimet bilelim. Etrafımızda kim varsa onlarla ilgilenip yanlış tercileri olanları ikna etmek ve düzeltmek için çaba gösterelim. Hepimizin üzerine düşen görev var. Hepimizin yapacağı iş var. Biz birlikte güçlüyüz. Ayrı gayrı durursak gücümüzü kaybederiz. O zaman da bize batıdan ayar vermek isteyenler sevinir. 23 Haziran'da öyle bir zafer alalım ki; Avrupa
ve Amerika'dan bize ayar vermeye çalışanlar seçimden sonra bayraklarını yarıya indirip yas ilan etsinler."
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan
da Giresun'un kendisi için özel bir yeri olduğunu anlattı.
Eldivan, etkinlikte Giresun-Ordu birlikteliği ve Karadeniz gecesini yaşadıkları belirterek, "Giresun'un benim için ayrı bir yeri var. İlk kaymakamlığımı Giresun'da yaptım. Karadeniz'e yönelik yönelik düşüncelerim Giresun sayesinde değişti. Allah onlardan razı olsun. 17 yıl olmasına rağmen oradaymış gibi Giresunlu kardeşlerimin vefasını hala yaşıyorum. Şansıma da şimdi Giresunlu bir belediye başkanıyla çalışmak düştü. O da ayrı bir memnuniyet." ifadelerini kullandı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
etkinlikteki bir renk ve kültür mozaiğini hemşehrileri tarafından oluşturulduğunu kaydetti.
Festivalde her yöreye yer verdiklerine dikkati çeken Çağırıcı, "Burada her yöreden birbirinden değerli hemşehrilerimiz kültür festivalini gerçekleştiriyor. Hem kültürlerimizin tanıtımı hem de gençlerimizin geçmişten geleceğe köprü kurmaları anlamında güzel etkinlikler oluyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. " dedi.
Meydanı dolduran davetliler kemençe eşliğinde doyasıya horon oynadı
Protokol konuşmalarının ardından sözün yerini müzik ve eğlence aldı. Giresun ve Ordulular kemençe eşliğinde horon tepti. Türk Pop sanatçısı Yusuf Güney
ve yöresel sanatçı Aydın Beyoğlu
seslendirdikleri eserlerle geceye katılanlara coşkulu bir gece yaşattı. Davetliler, sanatçıların şarkı ve türkülerine de eşlik etti.
Festivale MHP
Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu
, MHP Giresun Milletvekili Cemal Enginyurt
, Bağcılar Giresunlular Derneği Başkanı Ziya Yılmaz
ve ORDEF Başkanı Sabri Çelebi
ve vatandaşlar katıldı.