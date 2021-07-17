Üye Girişi
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi - Son Dakika

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi

17.07.2021 18:28
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi, System.String[]

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi.

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak 'Başkan ve yönetim kurulu üyeleri hiçbir şekilde temlik koyamaz' kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Kulübün geçen hafta ertelenen olağanüstü genel kurulu, Aksu Mahallesi'ndeki Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı. Olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği yapılması için ilgili maddeler Divan Başkanı Osman Öden tarafından okunarak oylamaya sunuldu.

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in daha önce ifade ettiği Giresunspor'un geleceğini ipotek altına alan borçlanmanın önüne geçilmesi için hazırlanan tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Giresunspor Kulübü tüzüğünün 11. maddesi 'Yönetim kurulu, son genel kurulda kabul edilen bütçenin yüzde 40'ına kadar borçlanma yetkisine sahiptir. Sınırları aşan miktardaki borçlanmadan derneğe karşı yönetim kurulu başkanı ve üyeleri sorumludur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevi devam etsin ya da görevden ayrılmış olsun, hiçbir şekilde alacaklarına yönelik temlik koyamaz ve hukuki dava açamaz, takibatta bulunamaz' şeklinde ekleme yapılıp değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, alınan kararın Türkiye'deki bütün kulüplere örnek olacağını ifade etti. Karaahmet, "Giresunspor'a temlik koymak yanlıştır. Giresunspor'u borçlandırmak yanlıştır. Bunları hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Bu bizim fikrimiz. Biz size gelirken söz verdik. Dedik ki tüzükte değişiklik yapacağız. Şimdi de sizlerin oylarına sunacağız. Giresunspor'a yöneticiler ve başkan temlik koyamaz. Bunu soracağız. Belki de Türkiye'de ilk bunu yapan kulüp olacağız. Sizin bize verdiğiniz yetki şunu içeriyor. Benim takımımın bu kadar bütçesi var. Bu bütçeyle sen ne kadar kaynak oluşturarak bu takımı yöneteceksen yönet. Ama sen bu takımı aldığın yerden üzerine 50-60 milyon borç yapıp sonra da benim alacağım var dersen bu olmaz. Bunun doğru olmadığını zaten gördük. Giresunspor gerçekten çok ciddi bir uçurumun kenarından döndü. Şu anda yönetilebilir, ihtiyaçları var. Yine kaynaklara ihtiyaçları var ve yine bulacağız. Şimdi yeni gelen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yine fedakarlık yapacak. Ben yapacağım, onlar yapacak. Biz kimseden yapamayacağı bir şey istemiyoruz. Sadece bir ekip değeri oturtmaya çalışıyoruz. Giresunspor eğer bu tüzük değişikliği geçerse Giresunspor için artık gelecekte kimse ben geldim bu kadar para harcadım ve paramı geri istiyorum. Yok öyle bir şey Harcayacağın parayı ne kadar bağışlayabileceksen o kadar harca. Ondan sonrasını kaynak bul ve doğru yönet. Bunu getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise, "Gerçekten çok disiplinli bir hocamız var. Bu iki adaş gerçekten Süper Lig'de çok güzel işler yapacak. Ben buna inanıyorum. Hakan başkan ve Hakan hoca. Gerçekten çok güzel bir şehirle birlikte uyum yakaladılar. Bu takımı Süper Lig'de görmek hepimize nasip oldu. Biz yine en iyisini yapacağız. İnsanlar yine Giresunspor'dan bahsedecek. Haftalarca yenilmeyen, haftalarca gol yemeyen bir takım ve dünya sıralamasına giren bir takım. Çok fazla kart görmeyen centilmen bir takım. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Giresunspor, Giresun'a çok değer katacak ve çok daha ileriye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Hakan Karaahmet'in tek listeyle girdiği seçim yapıldı. Karaahmet'in yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

"Muzaffer Aygün, Harun Bahat, Erol Karadere, Nahid Yamak, Abdülselam Çağrıcı, Mustafa Tütüncü, Fuat Guguloğlu, Ferhat Karademir, İsmail Kurt, Sinan Akgün, Halil İbrahim Önal, İbrahim İnaç, Zafer Olgun, Tahsin Çoban, Gürkan Temür." - GİRESUN

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi
Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi

Hakan Karaahmet, Giresunspor, Türkiye, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil 18:23 Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu 18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu 17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü 17:38 Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı 17:19 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı 16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi 16:14 Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi Bir zamanların efsane isminden kötü haber! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazası geçirdi, durumu ağır 15:58 Bir zamanların efsane isminden kötü haber! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Son Dakika Haberleri
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:55 Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i         
18:29
Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı         
18:13
Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı         
17:45
Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek         
17:39
Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez         
17:25
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı         
16:18
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri         
15:17
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 18:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement