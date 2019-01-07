Giresunspor Ümit Özat'la Anlaştı
48 dakika önce
Giresunspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile anlaşmaya vardı.
Giresunspor
, Teknik Direktör Ümit Özat
ile anlaşmaya vardı. Giresunspor, Hüseyin Kalpar
'dan boşalan teknik direktörlük gmrevine Ümit Özat'ı getirdi. Devre arası kamp çalışmalarının devam ettiği Antalya Titanic
Otel'de Başkan Sacit Ali Eren
ile bir araya gelen Ümit Özat, sezon sonu opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Eren; "Anlaşmamız şimdiden iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Ümit Özat'ın Giresunspor'daki yardımcılıklarını ise Güven Varol
, Eren Aydın
, Aydın Tosyalı, Serkan Damla
, Murat Özat ve Hasan Sönmez
yapacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
Giresunspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile Anlaşmaya Vardı
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