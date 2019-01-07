Son Dakika Haberleri: Giresunspor Ümit Özat'la Anlaştı

Giresunspor Ümit Özat'la Anlaştı

48 dakika önce

Giresunspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor Ümit Özat'la Anlaştı, System.String[]
Giresunspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. Giresunspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük gmrevine Ümit Özat'ı getirdi. Devre arası kamp çalışmalarının devam ettiği Antalya Titanic Otel'de Başkan Sacit Ali Eren ile bir araya gelen Ümit Özat, sezon sonu opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Eren; "Anlaşmamız şimdiden iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Ümit Özat'ın Giresunspor'daki yardımcılıklarını ise Güven Varol, Eren Aydın, Aydın Tosyalı, Serkan Damla, Murat Özat ve Hasan Sönmez yapacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

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