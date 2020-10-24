Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası' - Son Dakika

Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'

24.10.2020 08:27
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası', System.String[]

ANTALYA'nın dünyaca ünlü falezleri, sualtındaki eşsiz güzellikleriyle hayran bırakıyor.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü falezleri, sualtındaki eşsiz güzellikleriyle hayran bırakıyor. Girişi kalp şeklinde olan ve 'aşk mağarası' olarak da bilinen sualtı mağarası ise yerli ve yabancı dalış tutkunlarını kendine çekiyor.

Antalya'da, oluşumu milyonlarca yıl önceye dayanan, 12 kilometre uzunluğunda, yer yer 40 metre yüksekliğindeki falezlerin su altında kalan bölümüne dalış yapan tatilciler, oluşumu yüzyıllar süren mağara girişleri ve kayalıkları görme imkanı yakalıyor. Lara bölgesinde falezlerin 10 metre altında başlayan, girişi kalp şeklindeki mağaranın içinde hava koridoru bulunuyor. Kimileri tüple dalış yaparken, profesyoneller serbest dalış yaparak kalp girişinden geçip, hava koridoruna geliyor. Burada nefeslenen dalgıçlar ardından dışarı çıkıyor.

Dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, 'aşk mağarası' adını verdiği mağaraya, turistik dalış turları düzenliyor. Mağaranın, falez bölgesinin kayalık yapısı içinde oluştuğunu söyleyen Öztürk, "Buraya sertifikalı dalıcılarla geliyoruz. 2 metreden başlayarak kalp şeklindeki girişin içinden geçiyor ve yan taraftaki mağaraya giriş yapıyoruz. Buraya gelen çiftler hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çiftler burayı tercih ediyor çünkü kalp şeklideki giriş aşkı simgeliyor" dedi.Profesyonel dalgıç Ali Yardan ise dalışa gelen çiftleri sualtı kamerasıyla görüntülüyor. Mağaranın girişinin kalp şeklinde olmasının dikkat çektiğini belirten Yardan, "Görüş açısının yüksek olduğu zamanlar aşk mağarası pırıl pırıl turkuaz bir renge bürünür. Turistler buraya dalış yaparak fotoğraf çektirir" diye konuştu.

Mert Aydın, defalarca daldığı bölgeye bu kez kız arkadaşıyla birlikte daldığını belirterek, "Mağarayı görünce çok heyecanlandı" dedi. İlk kez aşk mağarasını gören Zeynep Şahin ise dalışın çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Erkek arkadaşıyla birlikte dalmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Şahin, "Kalp şeklindeki girişi görünce ilk önce çok şaşırdım. Sonra fotoğraf çekmeye başladık. Aşağısı çok güzel" ifadelerini kullandı.


Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'
Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası'

Antalya, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Girişi kalp şeklinde 'aşk mağarası' - Son Dakika

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