Son Dakika Haberleri: Girişimci kadın çiftçi ödülleri sahiplerini buluyor
Son Dakika Güncel Girişimci kadın çiftçi ödülleri sahiplerini buluyor

Girişimci kadın çiftçi ödülleri sahiplerini buluyor

1 saat önce

"Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında 2019'un en iyi proje ödülleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, 18 Ekim Cuma günü Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Girişimci kadın çiftçi ödülleri sahiplerini buluyor, System.String[]

"Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında 2019'un en iyi proje ödülleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, 18 Ekim Cuma günü Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.


Kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla uygulanan "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programı, kırsaldaki kadınların hayallerinin gerçekleşmesine, sosyoekonomik statülerine ve toplumsal ilişkilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez pilot il olarak İzmir'de başlatılan program, tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak için 6 yıldır büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında toplam 17 ilde bin 81, 2015-2019 yılları arasında ise 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiye istihdama yönelik sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verildi.


Girişimci kadın çiftçi ödülleriyle ise, eğitim alan kadın çiftçiler tarafından hazırlanarak dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanıyor. Eğitimlerin sonucunda ürettikleri projelerle başarı hikayeleri yazan kadın çiftçiler, diğer kadınlara rol model olma yolunda örnek teşkil ediyor.


Bu bağlamda, 17 ilin birincilerinin yarışacağı Girişimci Kadın Çiftçiler Proje yarışması finali yeni başarı hikayelerinin yazılmasında bir başlangıç olacak. Ödül töreninde dereceye girenlere para ödülleri verilecek, ayrıca jüri özel ödülü ve mansiyon ödülleri de sahiplerini bulacak - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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