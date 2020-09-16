Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında - Son Dakika

Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında

Kadın girişimcilerin markalarının Morhipo.com müşterileriyle buluştuğu İyi İşler Dükkan, ilk yılını geride bırakıyor.

Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında, System.String[]

Kadın girişimcilerin markalarının Morhipo.com müşterileriyle buluştuğu İyi İşler Dükkan, ilk yılını geride bırakıyor. Bir yılda 2 bine yakın ürünü müşterilerinin beğenisine sunan İyi İşler Dükkan, 6 binden fazla ürünün satışını gerçekleştirdi.

Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla kadın girişimcileri güçlendirmek ve desteklemek için hayata geçirilen 'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programına' katılan girişimci kadınların ürünlerinin satışa sunulduğu İyi İşler Dükkan, birinci yılını kutluyor. Bir yılda 25 markanın 2 bine yakın ürününü müşterilerle buluşturan İyi İşler Dükkan'da, 6 binden fazla ürünün satışı gerçekleşti.

İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliği ile Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan "İyi İşler", 2018'de Boyner Grup - KAGİDER işbirliği ve Bank Of America-Merril Lynch'in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın üreticileri dahil ederek büyüdü. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçilen programda bugüne kadar 70'ten fazla kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "İyi İşler" sertifikalarını aldı. Bundan tam bir yıl önce Morhipo.com'da hayata geçirilen İyi İşler Dükkan ise kadın girişimcilerin ürünlerini müşterilerle buluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Kadın girişimcilerin pazara erişimlerinde destek sağlayan bu proje, e-ticaret ekosistemine yeni Türk markaları kazandırma hedefini de başarıyla yerine getiriyor.

İyi İşler Dükkan'da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren 25 markanın ürünleri yer alıyor. Bebek ürünlerinden kadın giyime, çanta ve aksesuarlardan ev dekorasyonuna kadar 2 bine yakın ürün İyi İşler Dükkan çatısı altında Morhipo.com müşterileriyle buluşuyor. - İSTANBUL

Dünya Bankası, Boyner, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişimci kadınların satış kanalı 1 yaşında - Son Dakika Ekonomi

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