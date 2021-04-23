Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları kapattı - Son Dakika

Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları kapattı

23.04.2021 00:58
Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları kapattı, System.String[]

Denizli'de ki gizemli hayırsever, gittiği 4 bakkalda veresiye defterindeki vatandaşların toplam 20 bin TL tutarındaki borçlarını ödedi.

Denizli'de ki gizemli hayırsever, gittiği 4 bakkalda veresiye defterindeki vatandaşların toplam 20 bin TL tutarındaki borçlarını ödedi. Ramazan ayı dolayısıyla bakkal esnafları ve zor durumda olan vatandaşlar hayırsevere dua ederken, çok sevindiklerini ve bu tür iyilik hareketlerinin az görüldüğünü belirtti.

Ramazan ayı ile birlikte geçtiğimiz yıl Denizli'de ve birçok illerde bakkal esnaflarının veresiye defterini kapatan gizemli hayırsever yada hayırseverler yeniden harekete geçti. Gizemli hayırsever bu kez Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde ortaya çıktı. Mahallede bulunan 4 bakkala giden ve ismini açıklamak istemeyen bir hayırsever, girdiği bakkallardan veresiye defterlerini isteyerek yaklaşık 20 bin TL tutarındaki vatandaşların borçlarını ödedi. Pandemi dönemi ile birlikte alım gücü düşen 100'e yakın vatandaşın borcunu ödeyen hayırsever ardından mahalleden ayrıldı. Borcunu ödemek için bakkala gelen vatandaşlar ise gizemli bir hayırseverin defterdeki bütün hesabı ödediğini duyduklarında dua ederken, zor günde kendilerine bu iyilikleri yaptığı içinde teşekkür ettiler.

"Herkesin hesabını kapattı, sonra bize bir kağıt verdiler"

İlk defa bir hayırseverin kendi dükkanına uğrayarak veresiye defterinde bulunan borçların ödendiğine şaşırdığını ifade eden bakkal esnafı Olcay Kılıçarslan; "Biz bakkaldayken hayırsever geldi. Bize dedi ki Ramazan mübarek ay, veresiye defterini istedi. İlk önce biz şaşırdık, başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Defteri verdim, hesap falan yaptık, her şeyi hesapladık sonra toplamını söyledim. Herkesin hesabını kapattı, sonra bize bir kağıt verdiler kağıdın üzerinde 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödenmiştir' diye yazıyordu. Burası tekstil çalışanları, işçi kesimi var, genellikle onların hesapları vardı burada onların hesapları kapandı. İnsanların yüzü güldü, Allah razı olsun dediler, insanlar mutlu oldu" diye konuştu.

"Yazıyı okuduktan sonra sevindi"

Bir diğer bakkal esnafı olan Şifa Sağ; "Hayırsever geldiğinde 'defterinizi açınız, hesapları yapalım' dedi. Hesabı yaptıktan sonra defteri aldı, ne kadar olduysa miktarı hepsini verdi. Ama kim olduğumu söylemeyin dedi. Birkaç gün sonra bir müşterim geldiğinde daha önceden 'hesabımı çıkar' demişti, bende burada bulunan yazıyı oku dedim. Yazıyı okuduktan sonra sevindi, biraz durumu zayıftı daha çok sevindi 'Allah razı olsun' dedi. Böyle Ramazan gününde daha iyi oldu. Yazıyı görenlerde sevinmeye başladı. Hatta daha iyi oldu bizim için diyenler oldu. Hayırseverlerin yaptığı bu yardımdan dolayı kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Burada 4 tane bakkala gitmişler, borçlarını ödemişler toplam 20 bin TL olduğu söylenildi" dedi. - DENİZLİ

Türk Lirası, Denizli, Ramazan, dua, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları kapattı - Son Dakika Ekonomi


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