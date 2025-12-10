Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı

Kars\'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı
10.12.2025 20:29  Güncelleme: 22:28
Kars\'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı
Her kış sürücülerin kabusu haline gelen gizli buzlanma, bu kez büyük bir kazaya neden oldu. Kars'ta Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kayganlaşan yolda 11 araç art arda çarpıştı. Şans eseri yaralananın olmadığı zincirleme kaza, bölgedeki buzlanma tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, kentte gizli buzlanma tehlikesini beraberinde getirdi.

11 ARAÇ BİRBİNE GİRDİ

Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü çıkışında oluşan buzlanma nedeniyle 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, aralarında otomobil, hafif ticari araç ve midibüsün bulunduğu araçlar ardı ardına kayarak çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI

Ekipler, yolun daha fazla kazaya neden olmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, karayolu bir süre trafiğe kapatılarak kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle özellikle köprü ve rampalarda gizli buzlanma riskinin arttığı uyarısı yapıldı.

Haber: Volkan KARABAĞ/ KARS

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

