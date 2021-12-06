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GKRY'de tarihi Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin saldırı - Son Dakika

GKRY'de tarihi Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin saldırı

06.12.2021 00:57
GKRY'de tarihi Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin saldırı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Camii'nin kundaklanarak yakılmaya çalışıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Camii'nin kundaklanarak yakılmaya çalışıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. GKRY'nin Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Cami'sinin kundaklanarak yakılmaya çalışıldığı belirtildi. Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, camiye yönelik çirkin saldırıya sert tepki göstererek, "Kıbrıs konusuyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrılarımız devam ederken, Larnaka Büyük Camisi'nin kundaklanarak, yakılmak istenmesini şiddetle kınıyorum. Rum Yönetimi'nin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleri ile provokasyonları devam ederken, camilerimize yönelik saldırıların artması da tesadüfi olamaz" dedi.

Geçmişte GKRY'deki camilere yönelik saldırıları hatırlatan Tatar, "Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi 2020 yılının haziran ayında yakılmak istenirken, 27-29 Nisan 2021 tarihinde ise Cenevre'de yapılan gayrıresmi 5+BM toplantısı öncesinde Güney Kıbrıs'ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğramış, Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümünde Limasol'un Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı ve 'Bütün Türklere ölüm' şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştı. Ama ne var ki bu saldırıların faillerinin hala daha bulunamamış olması da dikkat çekicidir" dedi.

Tatar, "Geçmişteki saldırılar ile Larnaka Büyük Camisi'nin kundaklanarak yakılmak istenmesi, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Güney Kıbrıs'ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir" dedi. - LEFKOŞA

Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Larnaka, Rum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa GKRY'de tarihi Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin saldırı - Son Dakika


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