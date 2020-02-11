GKV'den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U16 Basketbol Takımı namağlup unvanla bu sezon dördüncü kez Gaziantep Şampiyonu oldu. Adeta şampiyonluğu seriye bağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları basketbol takımı bu kez de Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen U 16 erkekler basketbol şampiyonasında şampiyonluk kupasını kazandı.



Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen U 16 erkekler basketbol sezonunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları U16 Erkek Basketbol Takımı dördüncü kez namağlup unvanla Gaziantep Şampiyonluğunu ilan etti. GKV Özel Okulları Spor Kulübü U16 Takımı finalde karşılaştığı Gaziantep Basketbol U 16 Takımını 69-60'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Şu ana kadar katıldığı turnuvaların tamamında şampiyon olan ve yenilmeyen GKV Özel Okulları Spor Kulübü U16 Takımı bundan önce de Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Liseler Turnuvası Şampiyonu, Lise Genç Erkek Basketbol (B) Yenilgisiz İl Şampiyonu, Lise Genç Erkek Basketbol (B) Bölge Şampiyonu olmuş ve Türkiye yarı finallerine kalmıştı. Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübü U16 Takımı İl Şampiyonu. Takımı 25-29 Şubat Tarihleri Arasında Hatay 'da gerçekleştirilecek olan Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.



Sporcu ve teknik heyete kutlama



Okul sporlarının tamamına yatın bölümünde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının takımları olduğunu ve aktif halde çalışmaların sürdüğünü ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir "Bizlere bu sezon dört ayrı şampiyonada yenilgisiz olarak şampiyonluk kazandıran sporcularımızı ve onları büyük bir özveriyle maçlara hazırlayan başta Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler olmak üzere bütün beden eğitimi zümremize teşekkür ediyorum. Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil edecek olan okulumuzun bölge şampiyonu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Yeni rota: bölge şampiyonluğu



2019-2020 sezonunda yenilgisiz olarak 4 kez şampiyon olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U16 Takımının antrenörlüğünü Vedat Oğuzcan-Mahmut Şahinler sürdürürken şampiyon takımda Osman Uncuoğlu. Emre Aslantaş, Emre Eratlıgan, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Hakan Yağlar, Mehmet Buğra Alageyik, Atakan Karalar, Eyüp Murat Kılıç, Atakan Berdan, Eren Bilir, Alperen Özkanlı, Arda Karagülle, Arda Akgül, ve Ahmet Erdinç görev aldı. Hatay'da düzenlenecek olan bölge şampiyonasının favori takımı olarak görülen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ekibinin Türkiye yarı finallerine kalması bekleniyor. - GAZİANTEP