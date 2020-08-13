Go-Kart pisti tartışması büyüyor - Son Dakika

Go-Kart pisti tartışması büyüyor

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde 1996 yılından beri sürücü kursları eğitim pisti olarak kullanılan alanı Go-Kart Pisti kurmak için kiraladıklarını söyleyen İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, Güzelbahçe Belediyesi'nin sivil halkı galeyana getirerek kendilerini engellediğini öne sürdü.

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İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde 1996 yılından beri sürücü kursları eğitim pisti olarak kullanılan alanı Go-Kart Pisti kurmak için kiraladıklarını söyleyen İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, Güzelbahçe Belediyesi'nin sivil halkı galeyana getirerek kendilerini engellediğini öne sürdü. Tek bir ağacı dahi kesmediklerini anlatan Yaman, kendilerinden 300 bin lira bağış talep edildiğini iddia ederek, "Eylül ayında alana mühür vurdular. Ama geri dönüşümüz yok, biz buraya 1 milyon TL harcamışız. Şimdi siyasi şova dönüştürdüler" dedi.

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'nde 1996 yılından beri sürücü kursları eğitim pisti olarak kullanılan alanı Go-Kart Pisti kurmak için 10 yıllığına kiralayan İzmir Karting Kulübü, 54 dönüm genişliğindeki alanda çalışmalara başladı. Güzelbahçe Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra yolun 120 metresine asfalt atan kulüp, çevreciler ve yerel yönetimlerin tepkisiyle karşılaştı. Zeytin ağaçlarıyla çevrili olan alanın aslında mıcırla kaplı olduğunu ve tarıma uygun olmadığını anlatan İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi. Sponsorlarla birlikte öğrencilere daha güvenli ve dünya ile rekabet etmelerini sağlayabilecek yerler aradıklarını anlatan Yaman, Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sürücü kursları eğitim pisti olan bu alanı bulduklarını ifade ederek, "Güzelbahçe Belediye Başkanı projeyi güzel buldu, ama Çevre Bakanlığı'ndan izin almamızı istedi. Vaziyet planına göre çizimler hazırlandı ve komisyon kurulu kararı onayladı. 100 binlik ve 25 binlik tarım alanı olarak görülen yerle ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan görüş iştendi. Belediye üzerinden yapılan yazışmalarda tarım dışı kullanılabileceğine dönük yazı aldık. Planımız 2017'nin 12'nci ayında onaylandı. MİT ve NATO dahil, 30 farklı kurumdan olumlu görüş aldık. Binlik ve beş binlik planlar yapıldı. Çevre Bakanlığı'ndan 'asfalt atılır' izni aldıktan sonra belediye bir anda saf değiştirdi. Çevrecileri öne sürerek bize engel olmaya kalktı" dedi.'SADECE GO-KART OLARAK GÖSTERİP PROVOKE ETTİLER'Go-Kart Pisti Projesi'nin trafik terörünü engelleyerek gençler ve çocuklara ileri sürüş defanslarını öğretebilecekleri dünyadaki ilk 10 arasına girebilecek bir tesis olduğunu dile getiren Mehmet Yaman, öğrencilerin merakla bu projeyi beklediğini söyledi. Halkın ücretsiz olarak faydalanabileceği bir alan hazırlamak istediklerini ifade eden Yaman, "Bu alana kamp alanları kurulacak, hayatta kalma eğitimleri verilecek, dünyada iki ülkede olan refleks koordinasyon merkezi kurulacak. Yani komplike bir tesis olacak. Bunu sadece Go-Kart olarak gösterip provoke ettiler. Bu sporu kötü gösterme çabalarına girdiler. Ben bir milli sporcu olarak çok üzüldüm. Türkiye şampiyonlukları yaşamış bir eğitmen olarak 4 yaşından itibaren çocukları bu sporla tanıştırıyorum. Tesisin içinde 4 tenis kortu, 25 metrelik yüzme havuzu var. Dalış eğitim merkezinden ücretsiz eğitim verilecek. Tırmanma duvarı var. Bu tesise engel oluyorlar" diye konuştu.'USULSÜZCE MÜHÜR VURDULAR'Doğaya zarar vermediklerini ifade eden Mehmet Yaman, kulüp olarak para ve rantın da kendileri için söz konusu olmadığını dile getirdi. Yaman, projeye engel olan Güzelbahçe Belediyesi'nin kendilerinden bağış adı altında para talebinde bulunduğunu söyleyerek şunları anlattı: "Normal araçlar dünyaya kilometrede 240 gram egzoz salımı yaparlar. Ama bizim egzoz salınımımız 2.1 ile 6.4 gram arasındadır. Ses gürültü seviyeleri düşük. Doğaya zarar verme özelliği yok. Ben kampçı bir aileden geliyorum, ağaç kesmeyi asla düşünmedik. Burası bir kulüp olduğu için para ve rant asla yok. Bizden bağış iştendi, kulüp olduğumuz için bu bağışı karşılamayacağımızı söyledik. Burayı çocuklara ücretsiz eğitimler vermek için yaptığımızı, doğaya zarar vermeden buna girişildiğini ifade ettik. Dünyadaki onaylı sayılı pistler arasına girmesi için zeminin uygun olduğunu söyledik. Güzelbahçe Belediyesi 300 bin lira bağış istedi. 7 ay burada işlem yaptım. Komisyon kurulu kararım var. Usulsüzce mühür vurdular. Moloz ve hafriyat döktüğümü iddia ettiler ama öyle bir şey yok."'1 MİLYON TL HARCADIK'Alana mühür vurma yetkisinin de ancak encümen kararıyla mümkün olduğunu belirten İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, mührün geçersiz olduğunu savundu. Konuyu adli makamlara da taşıdıklarını anlatan Yaman, belediyenin görevi kötüye kullandığını söyleyip hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etti. Yaman, "Bizim önümüzü kesiyorlar, yola kamyon koyup sivil halkı galeyana getiriyorlar. Bu projeyi halk istiyor, çünkü esnaf kazanacak. Burada organizasyon yapılacak. 1 litre benzinle kaç kilometre gidileceğini gösteren bir yarışı üniversite öğrencileri yapıyor. Çok büyük bir inovasyon projesi. 2015'te Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Türkiye şampiyon oldu. O organizasyonun buraya gelmesi demek ilimizin, ülkemizin, ilçemizin tanıtılması, esnafımızın kazanması demek. Burada bir dünya şampiyonası olsa 8 milyon takipçisi var. Biz 10 yıllığına burayı kiraladık. Eylülde mühür vurdular. Geri dönüşümüz yok, biz buraya 1 milyon TL harcamışız. Şimdi siyasi şova dönüştürdüler. Biz alanda bir tane ağaç bile kesmedik" diye konuştu.'BU YATIRIMCININ DEĞİL BAĞIŞI ÇAYI BİLE İÇİLMEZ'Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce de bağış iddiasını yalanlayarak projeye karşı duruşlarının devam edeceğini belirtti. İnce şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 yıl önce biz alanı mühürlemiştik. Bir kurumdan aldığı yazıya istinaden inşaat ruhsatı almadan buraya asfalt dökme girişimine karşılık nöbet başlattık. Çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, vatandaşların da desteğiyle yatırımcı makinelerini almaya başladı. Zafer bizim oldu. Katkı verenlere teşekkürler. Bu alanın Go-Kart pisti yapılmaması için mücadele sürecek. Orası tarım alanı. Go-Kart pistine uygun olmadığı görüşümüz devam etmektedir. Asfalt dökülmeye devam edilirse direnişimiz sürecek. Bu yatırımcının değil bağışı, çayı bile içilmez. Böyle bir konuyu ispatlasın, benim için belediye başkanlığı önemli olmasına karşın geçici makamlardır. Ben doğduğum, doyduğum kentimi terk ederim. Bağış, uzlaşan insanlar arasında yapılan fedakarlıklardır. Bu proje burada kentimize ilçemize büyük zararlar verir. Uygun yer seçimi yapılırsa biz de destekleriz."


Mehmet Yaman, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Go-Kart pisti tartışması büyüyor - Son Dakika
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