Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi - Son Dakika

Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi

Son Güncelleme: 10.09.2023 16:07

Antalya'nın Alanya ilçesinde go-kart'a binen 15 yaşındaki genç kızın saçı tekerleğe dolandı. Saçları kopan ve kafa derisi zarar gören genç kız, uzun ve zorlu ameliyatlar geçirdikten sonra iyileşeceği günü bekliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve go-kart'a binen 15 yaşındaki genç kızın saçı, hareket halindeki aracın tekerlerine dolandı. Saçları kopan ve kafa derisi zarar gören genç kız, zorlu ameliyatların ardından iyileşeceği günü bekliyor.

SAÇLARI VE KAFA DERİSİ DİKİLDİ

Kestel bölgesindeki bir go-kart pistinde 29 Ağustos Salı günü saat 19.30 sularında kullandığı go-kart aracının tekerleklerine saçı dolanan Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad ölümden döndü. Aljanabad'ın kopan saçları ve kafa derisi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan uzun ve zorlu ameliyatla yerine dikildi.

Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kız zorlu ameliyatlar geçirdi

"BANA KASK TAKMADILAR"

İlk günlerde durumunun daha kötü olduğunu aktaran Aljanabad, "Zamanla alışmaya başladım, bugün daha iyiyim. Unutmaya çalışıyorum. Eğlenmek için go-kart'a gitmiştik. Bana kask takmadılar ve 3. turda saçım tekere dolaştı ve koptu. Sonra hastaneye geldik ve çok zor ameliyatlar geçirdim. Ameliyatlarımı Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Yerimden kalkamıyordum ama şimdi kalkabiliyorum" şeklinde konuştu.

Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kız zorlu ameliyatlar geçirdi

"ŞOKTAN DOLAYI AĞLAYAMADIM BİLE"

Olay anını anlatan 15 yaşındaki Aljanabad, çok acı çektiğini vurgulayarak, "O an acı ve şok hissettim, şoktan dolayı ağlayamadım bile. Sadece bağırıyordum ve hastaneye geldikten sonra olayı idrak etmeye başladım" dedi. Eve gitmek istediğini belirten genç kız, "İyileşeceğim ve saçımın düzeleceği günü bekliyorum. Eve gitmek istiyorum, evimi çok özledim. Sonra da sevdiklerimi ziyaret etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

BAŞKA AMELİYATLAR DA GEÇİRECEK

Gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia eden Aljanabad, "Çok hata yaptıklarını düşünüyorum. Böyle tehlikeli bir durum olduğunu bilsem hiç binmezdim. Neden takmadıklarını sorduğumuzda da 'hava sıcak olduğu için takmadık' dediler" ifadelerini kullandı. Lara Aljanabad'ın tedavisi sürerken, önünde ise zorlu ameliyatlar olduğu aktarıldı.

Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kız zorlu ameliyatlar geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi - Son Dakika
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