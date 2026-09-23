İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

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İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İran-ABD gerilimini yansıtan dikkat çekici anlar yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kürsüye çıkıp ABD ve Batı’ya yönelik sert mesajlar verirken, konuşmanın başlamasıyla birlikte ABD’li yetkililer birer birer salondan ayrıldı ve kendilerine ayrılan sıraları boşalttı. Pezeşkiyan ise İran’ın saldırıların hedefi olduğunu savunarak nükleer programına ilişkin suçlamalara yanıt verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81’inci oturumunda dünya kamuoyuna seslendi. Pezeşkiyan’ın konuşmasına başlamasının ardından salonda bulunan ABD temsilcisinin dışarı çıkması dikkat çekti. İran lideri konuşmasında ABD ve İsrail’e yönelik suçlamalarda bulunurken, ülkesinin nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

KÜRSÜYE ÇIKTI

New York’taki BM Genel Kurulu, İran-ABD geriliminin gölgesinde dikkat çeken bir konuşmaya sahne oldu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 23 Eylül'de 81’inci Genel Kurul kapsamında kürsüye çıktı.

İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

Pezeşkiyan konuşmasına başladığında ABD'nin salondaki temsilcisinin Genel Kurul salonundan ayrılması dikkat çekti. ABD'li temsilcinin, İran Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ilerleyen bölümünde salonda bulunmadığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

“TERÖRİZMİN KURBANI OLDUK”

Pezeşkiyan konuşmasında İran'ın savaş sürecindeki tutumunu savundu. İran halkının ABD tarafından yürütülen saldırıların hedefi olduğunu öne süren Pezeşkiyan, “Biz sadece kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, konuşması sırasında savaşın ilk günlerinde hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da kürsüye taşıdı. Pezeşkiyan'ın bu görüntüler üzerinden İran'a yönelik saldırıların sonuçlarını gündeme getirdiği aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

NÜKLEER PROGRAMINI SAVUNDU

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer programına ilişkin suçlamaları da reddetti. Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını savunan İran Cumhurbaşkanı, nükleer faaliyetlerin barışçıl amaçlarla sürdürüldüğünü belirtti.

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda İran'a yönelik sert mesajlar vermesinin ardından geldi. Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde daha ileri askeri adımlar atılabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

BM KÜRSÜSÜNDE İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM

Pezeşkiyan'ın konuşması, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. ABD ve İranlı yetkililer, New York'taki Genel Kurul toplantıları sırasında Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yürütürken, tarafların taleplerindeki farklılıkların devam ettiği bildiriliyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ercan Yildiz Ercan Yildiz:
    Abd seni neden vurmak istiyor şu anda savunmuş oldugunuz sistemden dolayi demekki Abd nin istihbarat aciklamasi dogru olenlerin ne gunahi vardi 0 1 Yanıtla
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